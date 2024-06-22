女星做半套遇火災！客人「堅持繼續服務」 她傻眼：逃命還殺價
女星袁非過去因為家裡的債務問題，讓她曾經投入八大行業從事「半套性按摩服務」，她推出過《手槍女王》一書大談自己在八大行業的親身經歷，漸漸獲得關注。袁非近日在節目中分享自己過去的悲慘遭遇，提到童年被爸爸夾在雙腿中對她上下其手，出社會後被半套店的客人掐住脖子險失去性命，甚至在發生火災時，被客人硬壓著摩擦到客人繳械，才得以起身逃出火場，讓她相當傻眼。
記者洪生儒／綜合報導
袁非近日在節目《單身行不行》中大方分享自己過往的親身經驗，她透露自己童年時，爸爸因為欠債的關係逃去中國，離開時還留下一句狠話：「就算你們全家死光，我也不會回來。」袁非為了溫飽，到處打工賺錢，一個人身兼4份工作，媽媽還會時不時跟她討錢。
袁非表示，自己曾經去SPA店應徵行政人員，可是在過程裡對方不斷洗腦她，認為她可以去當美容師，而且還有分純按摩跟特殊服務的美容師，袁非一開始選擇做純按摩的美容師，直到她的恩師開了特殊服務的按摩店後，她才真正的跨入半套服務。
此外，袁非也在節目中表示，自已非常堅持守身，不會輕易讓客人得逞，但有幾次遇到比較粗暴的客人，她透露自己也曾被客人掐著脖子壓在牆上，她心想：「我今天要是被你得逞，我就跟你姓！」靠著堅定的信念在工作中守住了身體。
不過，袁非某次快被客人侵犯得逞，不料突然發生火災，行政人員跑來敲門時濃煙已經竄進包廂裡，沒想到客人第一反應竟是壓著她繼續動作，「他摩擦到自己出來，濃煙都已經在上面竄了，他馬上衣服穿起來跑走，人就這樣不見了。」袁非心想：「要死也要死得體面。」便穿起衣服走出包廂，看到外面一片火場，只能憑著記憶中的路線逃命，更扯的是，落跑的客人竟對櫃檯說：「發生火災算我半價。」讓袁非傻眼到不行，至今仍相當難忘。
※【NOWnews 今日新聞
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