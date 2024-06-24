繼「賴和」小行星之後　天上多了顆「彰化」閃耀星際

中央大學鹿林天文台自2002年至今，已發現800多顆小行星，並取得其中100多顆命名權。繼今年3月以台灣文學之父「賴和」命名，5月底再舉行彰化小行星頒贈典禮，彰化縣政府今在「璀璨閃耀彰化小行星」記者會中，感謝中央大學以「彰化」為小行星命名，象徵著對彰化建縣300年的祝福。
記者顏幸如／彰化報導
國內天文界一年一度的盛事、2024年中華民國天文學會年會日前假國立彰化師範大學舉辦，5月31日的大會開幕式中，舉行彰化（336392 Changhua）小行星頒贈典禮，此後浩瀚宇宙、茫茫星海中有一顆名叫「彰化」的小行星閃耀天際。中央大學表示，彰化建縣滿300年，特將編號336392小行星致贈給彰化，祝賀彰化向下一個300年邁進！
彰化小行星於2008年10月23日由中央大學鹿林天文台蕭翔耀及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約2公里。彰化小行星繞行太陽一圈4.33年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為3.39億公里，最遠時（遠日點）為4.59億公里。
中央大學教授陳文屏表示，小行星很多也很小，天文的各種天體中，只有小行星可以由發現者命名。中央大學希望帶給社會正能量，決定以社會上的賢達團體或是地名來命名。
彰化小行星發現人蕭翔耀表示，從發現到命名「彰化」，花費了年時間，小行星非常非常小，要尋到未知的小行星非常難，要長時間去紀錄它的移動方向、軌跡、速度、光度，並透過全球所有天文學家一同確認是否為已知天體，若不是，就代表發現新的小行星。
目前以台灣地名命名的小行星有20幾處，除了六都有自己為名的的行星，也有以人名命名的，例如賴和、吳大猷、周杰倫、甄珍、齊柏林等。