天氣熱爆全台停電頻傳　復電前少做2動作「電器全滅？」專家解答

我是廣告 請繼續往下閱讀
她也提醒，若是已知何時會停電，建議先不要洗衣服，不然洗到一半停電，洗衣機裡有大量的水、濕度高，也容易讓IC面板受潮損壞。此外，她也建議停電期間盡量不要開關冰箱，冰箱如果都沒開啟，內部溫度約可保持6~8小時不變，避免影響食物保鮮度。
冷氣、冰箱有全電壓設計 技師：瞬間電壓不超過240伏特都沒事
不過，《台電月刊》報導，但專業水電技師李金祥表示，由於目前新出廠的電器，像是電視、冷氣機、冰箱，都有全電壓設計，可以承受100伏特到240伏特的電壓，只要瞬間電壓不超過240伏特，基本上並不會造成電器損壞。
加上停電時，具有自保功能的電器，都會自動關機，就算突然復電，也不會自動開機，因此造成損害的機率微乎其微。因此，李金祥認為，由於現在家用電器已經有停電自動斷電的功能，停電時並不需要多此一舉拔插頭。
都是松鼠害的？饋線跳脫是什麼？ 台灣缺電嗎？台電回應了
台電強調，近期設備故障或事故造成的停電，是跳電而不是缺電，多為「饋線跳脫」。全台的饋線約有1萬多條，有架空的也有地下的，總長度39萬公里，比方被松鼠、鳥、蛇、老鼠等動物誤觸，或是施工不慎挖損都會引發饋線跳脫而停電。
雖然今年7月核三1號機（發電量95萬瓩）將除役，民營豐德電廠3號機（發電量110萬瓩）加入供電；9月麥寮2號機（發電量60萬瓩）除役，但同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩。台電強調，即使考量天然氣調度，仍可貢獻發電60萬瓩，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求。