房市／台中東區吸引「假日夫妻」置產！信義房屋解析：外地看好

天氣熱爆全台停電頻傳　復電前少做2動作「電器全滅？」專家解答

▲近期各地頻傳停電，復電前電器插頭是否該先拔除引發討論。（示意圖／取自unsplash）
▲近期各地頻傳停電，復電前電器插頭是否該先拔除引發討論。（示意圖／取自unsplash）

記者徐銘穗/綜合報導

最近天氣熱到爆，昨（24）天尖峰負載達4054萬瓩，為歷年第4高，不只內湖、淡水、彰化、台南、高雄都陸續傳出停電消息。不少人提醒，停電期間最好拔除正在使用的高功率電器產品，復電時才比較不會傷害到電器IC面板，導致「電器全滅」。不過，水電技師指出，其實現在家電設計已有停電自動斷電功能，不需要多此一舉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTube頻道「水電妹妹」曾分享，台灣供電電壓在110~220伏特之間，復電時電壓瞬間供應出來的電流會比較強，因此建議停電時要拔除正在使用的高功率電器產品，復電時比較不會傷害到電器的IC面板。

她也提醒，若是已知何時會停電，建議先不要洗衣服，不然洗到一半停電，洗衣機裡有大量的水、濕度高，也容易讓IC面板受潮損壞。此外，她也建議停電期間盡量不要開關冰箱，冰箱如果都沒開啟，內部溫度約可保持6~8小時不變，避免影響食物保鮮度。

▲不少人選擇用完洗衣機把蓋子關上，是怕有髒東西或小強等跑進去。（圖／記者徐銘穗攝）
▲若收到停電預告，最好別在那期間洗衣服，以免洗到一半停電，洗衣機內濕氣可能讓IC板受潮損壞。（示意圖／記者徐銘穗攝）
冷氣、冰箱有全電壓設計　技師：瞬間電壓不超過240伏特都沒事

不過，《台電月刊》報導，但專業水電技師李金祥表示，由於目前新出廠的電器，像是電視、冷氣機、冰箱，都有全電壓設計，可以承受100伏特到240伏特的電壓，只要瞬間電壓不超過240伏特，基本上並不會造成電器損壞。

加上停電時，具有自保功能的電器，都會自動關機，就算突然復電，也不會自動開機，因此造成損害的機率微乎其微。因此，李金祥認為，由於現在家用電器已經有停電自動斷電的功能，停電時並不需要多此一舉拔插頭。

都是松鼠害的？饋線跳脫是什麼？　台灣缺電嗎？台電回應了

台電強調，近期設備故障或事故造成的停電，是跳電而不是缺電，多為「饋線跳脫」。全台的饋線約有1萬多條，有架空的也有地下的，總長度39萬公里，比方被松鼠、鳥、蛇、老鼠等動物誤觸，或是施工不慎挖損都會引發饋線跳脫而停電。

雖然今年7月核三1號機（發電量95萬瓩）將除役，民營豐德電廠3號機（發電量110萬瓩）加入供電；9月麥寮2號機（發電量60萬瓩）除役，但同時新上線的大潭9號機供電能力112萬瓩。台電強調，即使考量天然氣調度，仍可貢獻發電60萬瓩，各月份供電能力皆大於尖峰負載需求。

內科「停電68分鐘」戳破台灣供電秘密？　專家揭AI大廠獵地需求

蘋果示警！睡前「這樣」用iPhone恐受傷　充電器4狀況「快停用」

停電「電器插頭要拔嗎」！水電技師解答　台電認：加裝1物可保護

不是冷氣！家中最被忽視「耗電電器」竟是它　1招免費揪吃電怪獸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載