GoGo嬤創辦人葉亞宜 跨足團購市場再創事業第二春
團購時代來臨，台灣團購品牌「GOGO嬤」創辦人葉亞宜看好商機，退休之後，儘管已經過年60，且升格嬤字輩，仍決定踏上創業之路，創立「GOGO嬤」團購，從常溫、冷藏冷凍食品，到家電用品、美妝用品及生活用品應有盡有，方便消費者，也為自已退休後再創事業第二春。由於經營得有聲有色，不僅營業額快速增長，也吸引許多團購主加入。葉亞宜希望提供自己的社會經驗和歷練，藉由這品牌幫助更多人一起賺錢！
記者金武鳯/綜合報導
團購市場商機有多大？2024 年全台團購年交易額可望突破 2,000 億，全球團購市場至2030年複合年增長率達到5.96% ，「GOGO嬤」不止省錢，更能賺錢。因為「 GOGO嬤」團購，省去傳統通路從製造商、代理商、批發商、到零售層層疊加成本的型態，縮短供應鏈，直接從製造商進貨銷售給消費者，且退貨手續簡便，更投保一億產品險，讓消費者可以安心消費，也能加入GOGO嬤成為加盟團購主！
葉亞宜表示，團購主沒有囤貨壓力，除了可以自行銷售享有業績分潤之外，還能培養團隊，讓團隊一起賺，產生被動收入，成為創業獲利加速器。GOGO嬤深知現在社群的影響力，全面佈局培養團購主社群行銷策略，協助他們可以成為自媒體的領頭羊，並培育出自己的粉絲，讓沒有資源、沒有團隊、沒有商品且沒有經驗的人，也可以成為團購帶貨主。
除外也結合電商及AI系統解決傳統團購人力問題，消費者下單時可以輕鬆統計，大幅降低錯誤率，免除來往溝通的流程。GOGO嬤創辦者葉亞宜要持續在創業這條路前進，讓消費者、團購主、供應商一起創造三贏局面！