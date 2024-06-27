八點檔女神遭狼醫「架脖子強吻」！完事曝1原因她嚇傻：擋不住
藝人許鈞鈞出道多年，因出演《戲說台灣》而走紅，近期在八點檔《天道》中的表現也相當亮眼，獲得不少粉絲的支持與喜愛。而許鈞鈞近日上節目《單身行不行》時，分享自己某次透過朋友介紹，跟一位骨科醫生一起出門約會，不料對方居然在車上直接強吻她，讓她嚇到不行，她也質問對方為何要做出這種行為，沒想到對方竟給她一個非常無恥的答案，連主持人聽了也相當生氣。
記者洪生儒／綜合報導
許鈞鈞近日上節目《單身行不行》分享自己約會大踩雷的經驗，她透露某次透過朋友的介紹，她和一位骨科醫生約會，第一次見面時，對方開車來載她，結果晚餐卻帶她去喝鱉湯，她本身並不敢喝，但為了不破壞氣氛，還是硬著頭皮把湯喝了下去，吃完飯後她也想說時間晚了，便向對方表明要回家休息了，而對方也沒多說什麼就送她回家。
沒想到，骨科醫生送許鈞鈞到她家樓下，她準備要開門下車時，醫生竟抓住她直接一陣狂吻，許鈞鈞當下感到非常驚恐，她說道：「他的手架在我脖子上，我是沒有辦法行動的，我的手一直擋。」許鈞鈞完全敵不過對方的力氣，一旁的主持人聽了也傻眼直呼：「這樣已經算是暴力了，很不OK。」
而許鈞鈞被骨科醫生強吻之後，她也相當傻眼的質問對方：「我們第一次出去你就這樣子，不怕不會有下一次了嗎？」不料對方竟回答：「如果這次不這樣做，就沒有下一次了。」明顯是有計畫性的行動，讓主持人又傻眼又氣憤的表示：「完全不尊重人！這可以報警了，這算性騷擾了。」
※【NOWnews 今日新聞
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