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電鍋蒸食物2大NG行為！一堆都做錯　台電認證：少1動作變吃電怪獸

▲蒸完食物後要記得拔插頭，才能避免蒸煮食物方便的電鍋變成吃電怪獸。（圖／家庭消費中心攝）
▲蒸完食物後要記得拔插頭，才能避免蒸煮食物方便的電鍋變成吃電怪獸。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

隨著現代人生活節奏加快，電鍋成為許多家庭必備的烹飪工具。然而，使用電鍋時需注意一些細節，才能避免方便的用品變成吃電怪獸，台電粉專提醒2大NG行為，包含「不共用插座」、「不長時間保溫」，不僅不耗電也更安全。

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臉書粉專「台電電力粉絲團」9日指出，由於電鍋的電功率較大（約600W至1200W），屬於高功率家電，若跟其他電器共用插座，會有短路、過熱的風險，故使用電鍋時應用專用插座，要盡量避免使用延長線。

▲電子鍋（左2）也被視為壞了不用馬上買的小家電之一，因為大同電鍋（右）也可煮飯。（圖／記者徐銘穗攝）
▲電鍋用完記得拔插頭，鍋底汙漬與水垢也要定期清潔。（圖／記者徐銘穗攝）
「台電電力粉絲團」表示，蒸完食物後要記得拔插頭，「電鍋按鍵跳起來之後，就會變成保溫狀態，保溫耗電量積少成多，默默也可能會吃掉很多電，所以電鍋別長時間保溫不然很耗電，也很容易導致細菌滋生。」

電鍋如果有汙漬或水垢積在底部，會影響電鍋的發熱效率，定期清理會比較省電，同時也提供正確清洗電鍋的方法，「倒白醋或放檸檬到外鍋，並加水到能覆蓋髒汙處，按下加熱煮沸後關電源浸泡約2小時，將水倒出再用抹布海棉擦拭，或是參照使用說明書裡的清潔方法，記得別將電鍋拿去沖水洗會故障唷。」

此外，台電也提醒，一次煮多道菜可以善用蒸架或蒸盤，「建議味道較重的菜（海鮮類等）可以放最上層」，也是一個省電的小方法。
 

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