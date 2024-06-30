洗衣精倒太多害洗衣機飄霉味 專家教洗後多「1動作」：臭味退散
不少人都曾經歷衣服在洗衣機裡面洗完之後，飄散一股怪味，其實洗衣機開始產生異味可能有許多原因，包括使用太多清潔劑，一般的濃縮洗衣精用量，每次只需要用一大匙15ml，而非濃縮洗衣精使用四分之一杯約60ml；另一個可能的原因是你的洗衣機裡滋生了黴菌。健康療法與純天然清潔配方達人哈莉．科堤斯除了揭密背後成因，也分享洗完衣服後，其實多一個步驟，就能讓洗衣機不發霉的撇步。
家庭消費中心/綜合報導
首先，哈莉．科堤斯建議要檢查是否有黴菌，必須打開洗衣機的門，尋找圍繞著整個開口的橡膠條。把橡膠拉開，如果看到橡膠之間有一些棕色或黑色的點，就表示你的洗衣機裡非常可能有黴菌了，此時拿一把好的尼龍刷和一些醋，清潔整個表面。
找出異味的來源之後，就該維持洗衣機的清潔了，哈莉．科堤斯建議，在每次洗滌的洗清程序中加入醋，製作量約118～237ml的蒸餾白醋，它不但可以去除異味，還能幫忙清潔與柔軟你的衣物。可按照個人偏好，每星期做一次，但如果異味又回來了，恐怕得加強執行頻率。
另外，使用洗衣機完畢後，將洗衣機的門或上蓋打開，這點至關重要，如果你把門關上，濕氣會留在機械裡，製造出完美的環境讓黴菌生長。因此每次使用後都可把門打開，並將整台洗衣機擦乾，也要記得要把容易藏水分的橡膠條拆下來。