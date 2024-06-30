家中燈泡經常無故燒毀！電器失火5大前兆公開　插座積灰塵會出事

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1.打開家電時，原本開啟的電燈突然變暗或閃爍。
2.燈泡經常無故燒毀。
3.摸到發熱的電線。
4.聞到電線燃燒的臭味。
5.配電盤中的無熔絲斷路器開關經常跳脫。
這些都是家電出現異常的警訊，務必將電器拿去維修或請人來處理。
除了要注意電器異常的問題，平常也要維持正確使用家電的習慣：
1.電器插頭應保持乾淨，不用時應手持插頭拔離插座，勿拉扯電線。電線不可綑綁、重壓或破壞表皮，也不要放在高溫處。
2.電器周圍不放易燃物品，尤其是電暖器、白熾燈、鹵素燈等發熱電器。
3.避免同時使用電鍋、烤箱、電熱水器、微波爐、電磁爐、烤麵包機等高耗電量電器，且應分別插在迴路不同的插座。
4.神明桌應選具CNS檢驗合格，且電源線較粗的燈具。
5.避免在浴室、陽台等較為潮溼的地方使用電器。
6.延長線不要同時連接600瓦以上的高功率電器，不可放置於爐火等高熱器具周圍。
7.家中若有廠商宣布召回維修的電器產品，應立即停止使用，送回原廠檢修。
為了確保夏日用電安全，內政部警政署也建議定期檢查家中電器和電線，避免長時間連續使用大功率電器，若發現上述前兆，應立即採取措施，防範於未然，掌握防火知識才能安心享受夏日生活。