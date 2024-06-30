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家中燈泡經常無故燒毀！電器失火5大前兆公開　插座積灰塵會出事

▲掌握電器失火的5大前兆，提前做好預防措施，保障夏日用電安全，遠離火災威脅，打造安全居家環境。（圖／家庭消費中心攝）
▲掌握電器失火的5大前兆，提前做好預防措施，保障夏日用電安全，遠離火災威脅，打造安全居家環境。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

你有安全的使用電器嗎？吹風機、電風扇、電鍋等家用電器，使用不慎都可能造成電線走火，導致發生電器火災，若又使用如潑水等錯誤滅火方式，可能還會有觸電的危險。因此電線走火引發火災的新聞時有所聞，常見的不外乎是電線老舊、破損，或是不當使用延長線等，尤其夏天是電器用品使用頻率較高的季節，更該防範電器失火，避免一旦發生火災，將造成難以估計的損失，因此務必強化居家防災維護，內政部警政署提醒，平時準備好防火設備與工具，養成安全正確使用電器的習慣，並事先規劃逃生路線，除了有助遠離災難，假如不幸遇上火災，也較有機會脫困。

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內政部警政署表示，家中若出現以下5種情況，可能是發生電氣火災的前兆：

1.打開家電時，原本開啟的電燈突然變暗或閃爍。

2.燈泡經常無故燒毀。

3.摸到發熱的電線。

4.聞到電線燃燒的臭味。

5.配電盤中的無熔絲斷路器開關經常跳脫。

這些都是家電出現異常的警訊，務必將電器拿去維修或請人來處理。

▲家中有電扇燈應留意是否出現鬆脫情形，定期檢查。（圖／記者徐銘穗攝）
▲家中燈泡如果經常無故燒毀要注意了，可能是發生電器火災的前兆。（圖／記者徐銘穗攝）
除了要注意電器異常的問題，平常也要維持正確使用家電的習慣：

1.電器插頭應保持乾淨，不用時應手持插頭拔離插座，勿拉扯電線。電線不可綑綁、重壓或破壞表皮，也不要放在高溫處。

2.電器周圍不放易燃物品，尤其是電暖器、白熾燈、鹵素燈等發熱電器。

3.避免同時使用電鍋、烤箱、電熱水器、微波爐、電磁爐、烤麵包機等高耗電量電器，且應分別插在迴路不同的插座。

4.神明桌應選具CNS檢驗合格，且電源線較粗的燈具。

5.避免在浴室、陽台等較為潮溼的地方使用電器。

6.延長線不要同時連接600瓦以上的高功率電器，不可放置於爐火等高熱器具周圍。

7.家中若有廠商宣布召回維修的電器產品，應立即停止使用，送回原廠檢修。

為了確保夏日用電安全，內政部警政署也建議定期檢查家中電器和電線，避免長時間連續使用大功率電器，若發現上述前兆，應立即採取措施，防範於未然，掌握防火知識才能安心享受夏日生活。
 

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