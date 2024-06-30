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10個馬桶1漏水！年流光台北半月用水量　專家：居家這3件事最耗水

▲夏日氣溫不斷升高，居家用水量恐怕增加，而每期要繳交的水費勢必會提升，因此省水不僅環保也省下更多開銷。（圖／家庭消費中心攝）
▲夏日氣溫不斷升高，居家用水量恐怕增加，而每期要繳交的水費勢必會提升，因此省水不僅環保也省下更多開銷。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

炎炎夏日，隨著氣溫不斷升高，家庭用水量也隨之增加，然而，全球水資源緊張的問題日益嚴重，節約用水成為我們每個人應該關注的議題。夏日省水大作戰不僅能減少家庭開支，還有助於保護環境，確保未來世代的水資源供應。台北自來水事業處公關股長范書田提醒，居家用水注意3大地方，省水量將相當可觀。

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首先，用淋浴取代泡澡，雖然工作一天後，泡個熱水澡可以鬆懈身心壓力，但假如改採淋浴方式，每人每天可省40公升水，而淋浴時記得抹肥皂時把水龍頭關起來，只要少開水1分鐘，可省10公升的水。

▲用淋浴取代泡澡或是檢查馬桶是否漏水，都可以避免浪費水資源。（示意圖／取自Pexels）
▲用淋浴取代泡澡或是檢查馬桶是否漏水，都可以避免浪費水資源。（示意圖／取自Pexels）
除了洗澡，還有一項節水撇步：馬桶水查漏。范書田表示，根據自來水處2018年度辦理8000多件社區節水到府服務，查到用戶家馬桶漏水比例約占1成，也就是每10家用馬桶中約有1個漏，每年約漏掉1700萬噸的水，相當於全台北市半個月用水量，馬桶漏水通常是因為馬桶橡膠老化，造成止水皮(水塞)脆裂滲漏所致。

但要如何自己查漏？范書田建議在馬桶儲水箱中滴墨汁或是醬油，再觀察便器中是否有顏色滲出來。如果發現未沖水狀態下，便器中有顏色滲出，表示止水皮滲漏。另外，止水浮球障礙也會造成馬桶水滲漏。

根據水利署統計，民生用水前3大耗水行為，第1名是沖馬桶，約占全天的22％用水量；第2名是洗澡，占21％用水量；第3名是洗衣服，占19％的用水量。漏水的馬桶除了會增加家戶28度的用水量，依每度水11元半的價格計算，相當每期多繳322元。

而居家還有一件事相當耗水，就是清洗衣服，建議不要採取自動清洗的方式，改用手動操作洗衣、減少洗衣粉或洗衣精用量，洗衣後把泡沫脫乾，再放清水洗清，重覆2、3次，也可以把衣服洗乾淨，又能減少用水。

夏日省水大作戰不僅僅是一種環保行動，更是一種責任和生活態度。每個人從日常生活中的小事做起，共同努力，才能夠確保我們的水資源持續、穩定地供應，為子孫後代留下一個健康、富饒的地球。讓我們一起行動起來，節約每一滴水，讓這個夏天更加清涼和綠意盎然。
 

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