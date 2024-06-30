10個馬桶1漏水！年流光台北半月用水量　專家：居家這3件事最耗水

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除了洗澡，還有一項節水撇步：馬桶水查漏。范書田表示，根據自來水處2018年度辦理8000多件社區節水到府服務，查到用戶家馬桶漏水比例約占1成，也就是每10家用馬桶中約有1個漏，每年約漏掉1700萬噸的水，相當於全台北市半個月用水量，馬桶漏水通常是因為馬桶橡膠老化，造成止水皮(水塞)脆裂滲漏所致。
但要如何自己查漏？范書田建議在馬桶儲水箱中滴墨汁或是醬油，再觀察便器中是否有顏色滲出來。如果發現未沖水狀態下，便器中有顏色滲出，表示止水皮滲漏。另外，止水浮球障礙也會造成馬桶水滲漏。
根據水利署統計，民生用水前3大耗水行為，第1名是沖馬桶，約占全天的22％用水量；第2名是洗澡，占21％用水量；第3名是洗衣服，占19％的用水量。漏水的馬桶除了會增加家戶28度的用水量，依每度水11元半的價格計算，相當每期多繳322元。
而居家還有一件事相當耗水，就是清洗衣服，建議不要採取自動清洗的方式，改用手動操作洗衣、減少洗衣粉或洗衣精用量，洗衣後把泡沫脫乾，再放清水洗清，重覆2、3次，也可以把衣服洗乾淨，又能減少用水。
夏日省水大作戰不僅僅是一種環保行動，更是一種責任和生活態度。每個人從日常生活中的小事做起，共同努力，才能夠確保我們的水資源持續、穩定地供應，為子孫後代留下一個健康、富饒的地球。讓我們一起行動起來，節約每一滴水，讓這個夏天更加清涼和綠意盎然。