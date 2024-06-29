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29歲年薪百萬男改當冷氣學徒！14天看破　見1場面驚：要這麼拚嗎

▲台灣夏天愈來愈熱，高溫帶來冷氣維修、清洗需求大增，但愈來愈少年輕人願意當冷氣師傅。圖為示意，非當事人。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣夏天愈來愈熱，高溫帶來冷氣維修、清洗需求大增，但愈來愈少年輕人願意當冷氣師傅。圖為示意，非當事人。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣夏天愈來愈熱，高溫帶來冷氣維修、清洗需求大增，冷氣師傅需求暴增，但因工作繁重，即使月薪上看10萬元仍缺工。一名年薪百萬的29歲男子日前以「半個學徒」身分幫舅舅裝冷氣，14天看破冷氣師傅缺工3重點，不但師傅脾氣大、工作又曬又吃力，還直擊驚險畫面，讓他急問「有必要這麼拼？」嘆冷氣師傅一職，不是人人可以忍受得住。

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原PO日前在Dcard發文，分享「兼職冷氣學徒心得」，指出舅舅手下一名冷氣師傅意外過世，舅舅因準備退休不打算再找人，開出日薪2000元條件請他幫忙裝冷氣，未料間職14天的半學徒人生，讓他深刻體會冷氣師傅職業血汗一面。

他分享3大點心得，1是「老師傅那口氣，真的78」，上工第一天就被狠罵，他忍不住回嗆：「我就門外漢，你還把我當師傅！」才終於掌握和師傅良好的溝通模式，大嘆：「老一輩那口氣，真的不是人人可以忍受得住！」

▲天氣愈來愈熱，冷氣開工前記得有「3步驟」超重要，除了清潔冷氣室內機出風口與濾網外，還要記得檢查室外機。（圖／記者徐銘穗攝）
▲冷氣是台灣夏天不可或缺的必備品，高溫也讓冷氣維修、清潔需求大增。（圖／記者徐銘穗攝）
2是「工作又曬又吃力」，原PO分享在鐵皮屋案廠早上拆機、移機，下午安裝，「不誇張，下班後冷氣開到20度，身體還是燥熱的，隔天直接刮痧」，他在搬室外機下樓時腳稍微踩空扭傷，舅舅虧說：「做冷氣沒扭傷，代表你太菜，常有的。」

3則是「肉身吊掛2樓半裝機」，他分享在透天新屋裝機，因樓梯太窄，屋主反悔不願打洞用吊掛滑輪，舅舅答應後，「雙節梯架上去，繩子綁一綁，我在三樓窗戶拉，我舅舅用肩膀頂著一格一格往上頂」，驚險畫面讓他搖頭，「我就問，有必要這麼拼？叫吊車來吊啊」，但舅舅回他：「認識的，沒差啦。」

貼文引發討論，一票網友紛紛留言，「難怪沒有年輕人願意去做」、「太多老師傅，把年輕人當畜生罵」。也有人揭露冷氣學徒更殘酷真相，「有經驗學徒這麼累1天領2000元，沒經驗1天1500元」，認為冷氣師傅缺工不是年輕人的問題，而是老闆的問題。原PO也補刀說，10年前冷氣師傅1天2500~3000元，現在還是這價碼。

▲提前到來的熱浪讓冷氣相關需求飆漲，業者估計，夏季期間冷氣相關需求，可創造近45億商機。（圖／找師傅提供）
▲提前到來的熱浪讓冷氣相關需求飆漲，業者估計，夏季期間冷氣相關需求，可創造近45億商機。（圖／找師傅提供）
冷氣清洗師傅月薪10萬　3原因找人難

叫修媒合平台「找師傅」曾指出，高溫讓冷氣維修、清洗需求量大增，但國內的冷凍空調技術人員卻面臨缺工問題，以冷氣清洗師傅為例，此產業多採用「論件計酬」，平均清洗一台冷氣的費用為2500至5000元不等，清洗所需時間1~2小時，因此在旺季單量較多的狀況下，師傅月收入可落在7-8萬，甚至有望達10萬，約與一般企業中高階主管同級。

然而，即使坐擁高薪，但冷凍空調產業仍有「入行門檻高」、「專業技術需求高」、「工作環境辛苦」等不利條件，使得不少師傅反映「提高學徒月薪，還是難以找到學徒」。

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