29歲年薪百萬男改當冷氣學徒！14天看破　見1場面驚：要這麼拚嗎

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他分享3大點心得，1是「老師傅那口氣，真的78」，上工第一天就被狠罵，他忍不住回嗆：「我就門外漢，你還把我當師傅！」才終於掌握和師傅良好的溝通模式，大嘆：「老一輩那口氣，真的不是人人可以忍受得住！」
2是「工作又曬又吃力」，原PO分享在鐵皮屋案廠早上拆機、移機，下午安裝，「不誇張，下班後冷氣開到20度，身體還是燥熱的，隔天直接刮痧」，他在搬室外機下樓時腳稍微踩空扭傷，舅舅虧說：「做冷氣沒扭傷，代表你太菜，常有的。」
3則是「肉身吊掛2樓半裝機」，他分享在透天新屋裝機，因樓梯太窄，屋主反悔不願打洞用吊掛滑輪，舅舅答應後，「雙節梯架上去，繩子綁一綁，我在三樓窗戶拉，我舅舅用肩膀頂著一格一格往上頂」，驚險畫面讓他搖頭，「我就問，有必要這麼拼？叫吊車來吊啊」，但舅舅回他：「認識的，沒差啦。」
貼文引發討論，一票網友紛紛留言，「難怪沒有年輕人願意去做」、「太多老師傅，把年輕人當畜生罵」。也有人揭露冷氣學徒更殘酷真相，「有經驗學徒這麼累1天領2000元，沒經驗1天1500元」，認為冷氣師傅缺工不是年輕人的問題，而是老闆的問題。原PO也補刀說，10年前冷氣師傅1天2500~3000元，現在還是這價碼。
冷氣清洗師傅月薪10萬 3原因找人難
叫修媒合平台「找師傅」曾指出，高溫讓冷氣維修、清洗需求量大增，但國內的冷凍空調技術人員卻面臨缺工問題，以冷氣清洗師傅為例，此產業多採用「論件計酬」，平均清洗一台冷氣的費用為2500至5000元不等，清洗所需時間1~2小時，因此在旺季單量較多的狀況下，師傅月收入可落在7-8萬，甚至有望達10萬，約與一般企業中高階主管同級。
然而，即使坐擁高薪，但冷凍空調產業仍有「入行門檻高」、「專業技術需求高」、「工作環境辛苦」等不利條件，使得不少師傅反映「提高學徒月薪，還是難以找到學徒」。