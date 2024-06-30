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Trevor Bauer締造單場19K超神紀錄！狂奪10勝0敗　宰制墨西哥聯賽

▲前塞揚強投Trevor Bauer本季為墨西哥聯賽的紅魔鬼隊效力，拿下10勝0敗的超殺戰績，還寫下單場19次三振的史詩紀錄。（圖／NOWnews資料照）
▲前塞揚強投Trevor Bauer本季為墨西哥聯賽的紅魔鬼隊效力，拿下10勝0敗的超殺戰績，還寫下單場19次三振的史詩紀錄。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

Trevor Bauer宰制墨西哥聯賽！因2021年捲入性暴力案，遭到大聯盟禁賽的前賽揚獎強投Trevor Bauer，本季轉戰墨西哥聯賽為紅魔鬼隊效力，展現完全不同等級身手。總共出賽12場比賽，拿下誇張的10勝0敗，更在一週前達成單場狂飆出19次三振的超神紀錄，賽季防禦率也僅有1.66。

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投入日職照樣超殺　失言風波轉戰墨聯

Trevor Bauer離開大聯盟後，在2023年以1年合約轉戰日本職棒（NPB）橫濱DeNA海灣之星，當時共為橫濱DeNA出賽19場，拿下10勝4敗，繳出防禦率僅2.76的優異成績

然而，Trevor Bauer當時在社群媒體IG上歡迎1位駐日美軍上尉回國，而這位軍人曾在2021年於日本静岡縣富士宮市開車撞死2人，此舉也引發日本球迷不滿，最終無緣回歸日職

2024年賽季，Trevor Bauer宣布投入墨西哥聯賽，投出屠殺級的成績，先發12場比賽，累積10勝0敗，只丟掉14分的自責失分，防禦率是優異的1.66。此外，Trevor Bauer飆K功力更是驚人，12場比賽就送出110次三振，在上週主投8.2局的比賽中，投出19次三振，締造該聯盟史上單場最多三振數紀錄

捲入性暴力風波　不起訴仍難返大聯盟

Trevor Bauer在2021年時遭指控性侵女性，被大聯盟處以行政停職，雖檢察官在2022年2月決定不起訴，不過大聯盟仍對Bauer祭出了前所未有的324場禁賽，在經過長達7個月申訴與仲裁後，大聯盟在2022年12月將禁賽場次減少至194場，Bauer在服完球監之後，被道奇隊裁掉，隨後轉戰日職

即便Trevor Bauer在墨聯持續繳出高水準表現，並也放話想回到大聯盟，但個人的爭議、失言風波不斷，連在日職都遭到默契封殺，返美之路恐怕遙遙無期。


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