Trevor Bauer締造單場19K超神紀錄！狂奪10勝0敗　宰制墨西哥聯賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
Trevor Bauer離開大聯盟後，在2023年以1年合約轉戰日本職棒（NPB）橫濱DeNA海灣之星，當時共為橫濱DeNA出賽19場，拿下10勝4敗，繳出防禦率僅2.76的優異成績。
然而，Trevor Bauer當時在社群媒體IG上歡迎1位駐日美軍上尉回國，而這位軍人曾在2021年於日本静岡縣富士宮市開車撞死2人，此舉也引發日本球迷不滿，最終無緣回歸日職。
2024年賽季，Trevor Bauer宣布投入墨西哥聯賽，投出屠殺級的成績，先發12場比賽，累積10勝0敗，只丟掉14分的自責失分，防禦率是優異的1.66。此外，Trevor Bauer飆K功力更是驚人，12場比賽就送出110次三振，在上週主投8.2局的比賽中，投出19次三振，締造該聯盟史上單場最多三振數紀錄。
捲入性暴力風波 不起訴仍難返大聯盟
Trevor Bauer在2021年時遭指控性侵女性，被大聯盟處以行政停職，雖檢察官在2022年2月決定不起訴，不過大聯盟仍對Bauer祭出了前所未有的324場禁賽，在經過長達7個月申訴與仲裁後，大聯盟在2022年12月將禁賽場次減少至194場，Bauer在服完球監之後，被道奇隊裁掉，隨後轉戰日職。
即便Trevor Bauer在墨聯持續繳出高水準表現，並也放話想回到大聯盟，但個人的爭議、失言風波不斷，連在日職都遭到默契封殺，返美之路恐怕遙遙無期。