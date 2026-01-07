根據星巴克官網，一月咖啡優惠再喝6天！星巴克表示，今（7）日起「買一送一」foodomo外送好友分享日，特大杯70元起特選美式咖啡、那堤、焦糖可可碎片星冰樂；星巴克2026春節禮盒「馬馳迎春 馭夢成真」聯名藝術家陳純虹（Eszter Chen），打造超現實奇想插畫包裝，消費滿額送「藝術家設計明信片」。路易莎咖啡寄杯85折優惠一次整理。
星巴克：買一送一再喝6天！特大杯70元起咖啡優惠
一月「星巴克買一送一」咖啡優惠再喝6天！根據星巴克官網，今1月7日開喝foodomo外送好友分享日咖啡優惠，即日起至2026年1月13日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞 》記者幫大家試算每杯咖啡飲料優惠價格：
2杯「特大杯特選美式咖啡」優惠140元（原價280元）、平均一杯70元。
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、平均一杯77.5元。
2杯「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」優惠價195元（原價390元）、平均一杯97.5元。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克：2026春節禮盒聯名藝術家陳純虹 滿額送限量明信片
星巴克2026春節禮盒「馬馳迎春 馭夢成真」，聯名生於台北、成長於洛杉磯的藝術家陳純虹，畫風以明亮、色彩鮮活且充滿生命力著稱，將新年化作一匹星河之馬，跨越時間與節氣，打造超現實奇想插畫包裝。
星巴克搶先預告，1月5日（一）至2月22日（日），指定期間購買春節DM上禮盒結帳金額滿800元，且其中包含任一藝術家聯名包裝設計禮盒，可獲得「藝術家設計明信片」乙張，每店限量200張，可累贈；滿1600元給2張、2400元給3張、以此類推。
藝術聯名設計適用品項：星巴克星韻、緻選藏心黑巧克力禮盒、脆脆平安綜合菓禮盒、義式風味綜合堅果禮盒、臻選千層派禮盒、星饗豐味肉乾禮盒、星巴克法蘭酥禮盒、松露青蔥雞肉鬆捲、綜合歐式焦糖核桃派、季節雙星禮盒。
提醒大家，本活動不適用於外送外賣、預訂、行動預點服務；贈品以門市現貨為主，同張發票可累贈，數量有限贈完為止；紙本飲料券銷售不可參加滿額贈活動。
路易莎：寄杯85折新年咖啡優惠！
路易莎咖啡表示，1月6日到1月9日，推出全天候飲品寄杯「85折優惠」活動，凡寄5杯即可享85折優惠。
提醒大家，寄杯商品需單筆單獨結帳，不限消費寄杯組數，一組5杯需為相同品項、規格（含加價調味），不得跨店兌換；寄杯品項僅限紙本Menu常態販售飲品為準（不含黑卡尋豆師手沖、超越精品系列及其他商品）；寄杯活動不得與其他優惠活動合併使用，自備環保杯折五元除外。
資料來源：星巴克、foodomo、星巴克2026春節禮盒官網、路易莎咖啡
