▲莫莉去年自費前往米蘭時裝週，未料遭詐近百萬。（圖／翻攝自莫莉IG@molly_chiang）

責任歸屬成為爭議核心 聲明曝光引發網路霸凌

▲莫莉團隊遭詐騙後，將所有責任歸咎在前助理身上，最終助理疑似不堪被網暴，選擇輕生。（圖／翻攝自莫莉IG@molly_chiang）

前助理身心崩潰釀憾事 產業制度與責任反思

從《大學生了沒》走紅、近年躍升國際時尚圈的網紅莫莉，去年底自曝在前往米蘭時裝週行程中遭遇高額包車詐騙，金額逼近百萬元，然而這起原本屬於財務糾紛的事件，後續卻不斷延燒，甚至演變成涉及網路霸凌的嚴重社會事件，最終導致莫莉的前助理遭網暴後，疑似不堪壓力及受辱，最終選擇從自家5樓躍下，震驚娛樂圈與網紅產業。根據《鏡週刊》報導，知情人士透露，在詐騙發生後莫莉與經紀人Henry並未對外說明全貌，而是將責任全數歸咎於前助理，並在私下要求對方簽署保密條款，禁止對外談論事件細節，條款內容甚至載明若違反須負擔高額違約金，此舉讓前助理在承受財務與工作壓力的同時，也陷入極大的心理負擔。爭議關鍵轉折點，發生在經紀人Henry於去年11月搶先在社群平台發布聲明，公開指控前助理「個人疏失」導致詐騙，並提及對方曾涉及請款爭議。該聲明曝光後，迅速被大量網友轉載與放大解讀，前助理的個人身分遭肉搜，社群帳號湧入大量辱罵與指控，甚至被貼上「詐欺」、「翻版蘿拉」等標籤，網路霸凌全面失控。在長時間遭受網路攻擊、現實壓力與過往人際糾紛夾擊下，前助理身心狀況急遽惡化，家屬與友人指出她曾多次向外界求助卻未獲有效協助，最終於上月底不幸輕生，更令人心痛的是，前助理輕生消息曝光後，仍有網友持續騷擾其家屬，甚至致電葬儀社詢問遺體相關資訊，造成家人2度傷害，引發外界對網暴文化的強烈譴責。回顧整起事件，除了莫莉遭詐騙之外，她要求前助理長期「24小時待命」、代墊高額費用、請款流程不透明等問題也被一併攤在陽光下檢視，這起悲劇不僅衝擊莫莉形象，更讓外界重新審視網紅經紀制度、助理勞動環境與聲明發布的社會責任。