我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫莉是台灣知名時尚KOL，擁有龐大時尚資源，在國際KOL圈小有名氣。（圖／翻攝自莫莉臉書）

從通告藝人出道 轉型成時尚網紅

▲莫莉在節目上透露自己從小學時就會帶頭霸凌同學。（圖／翻攝自中天電視YouTube）

成名全靠社群曝光 打進國際時尚圈

▲莫莉結束通告生涯後，憑藉社群成功轉型成時尚KOL。（圖／翻攝自莫莉IG@molly_chiang）

IU事件引爆國際炎上 道歉不誠懇又被轟

▲莫莉（右）硬抓IU的手，IU全程微笑壓抑尷尬氛圍。（圖 / Dcard）

助理疑似遭網暴輕生 米蘭詐騙成導火索

以時尚網紅身分活躍多年的莫莉，因去年自曝在海外遭遇高額詐騙事件，後續處理方式卻引發巨大爭議，最後更將責任歸咎於前助理，導致對方遭到網路霸凌，最終於上月選擇輕生，震驚社會。這起事件不僅讓莫莉再度站上輿論風口，也讓外界重新檢視她一路走來「黑紅」的成名歷程，如在時裝週跟韓國超人氣女星IU（李知恩）裝熟伸手抓她，遭韓媒怒轟譴責等爭議事件。《NOWNEWS今日新聞》整理莫莉的出道背景、成名軌跡與關鍵爭議事件，一次看懂她如何從綜藝節目出身，轉型為國際時尚網紅，卻屢次陷入失言與公關危機。莫莉最早為大眾所熟知，是因登上中天綜藝節目《大學生了沒》，以敢言、話題性十足的形象累積曝光度，節目時期的她，常以「壞女孩」人設分享校園經驗，不僅語出驚人表示自己曾帶頭霸凌同學，還自曝抓沙往插隊小孩頭上巴下去，豪爽性格也為日後的爭議埋下伏筆。隨著節目熱度消退，莫莉逐步淡出傳統通告圈，轉而全力經營社群平台，主打穿搭、美妝與精品生活，成功切入時尚網紅市場，並開始受邀出席海外時裝週與品牌活動，形象從綜藝咖轉向「精品圈熟面孔」。進入社群時代後，莫莉憑藉高頻率的穿搭分享與精品曝光逐步建立個人辨識度，2021年她曾登上時尚雜誌《VOGUE》數位版封面，被視為其時尚影響力的代表性里程碑。隨後莫莉多次現身歐洲時裝週、精品大秀，塑造「台灣時尚網紅走向國際」的形象，也吸引不少品牌合作與業配機會，然而與曝光度同步攀升的，還有她在公開場合的一舉一動，開始受到更嚴格的放大檢視。莫莉爭議中最具代表性的，莫過於2023年出席韓國首爾GUCCI大秀時，被拍到在會場一路尾隨韓星IU，並突然伸手抓住對方打招呼，IU隨即以眼神示意保鑣介入，相關畫面曝光後迅速在網路發酵。莫莉抓IU事件發生後，不只台灣網友撻伐失禮，事件更被多家韓媒報導，直接以「台灣網紅」入標，掀起跨國輿論風暴，莫莉事後延遲數日才發文道歉，卻因提及「幫粉絲完成心願」的說法被質疑卸責、拉粉絲下水，道歉效果適得其反，黑粉群體也在此時快速擴大。除了IU事件，出道後的莫莉也曾因未標註借用設計師服裝，引發設計師不滿；又或在公開活動中對外國藝人過度肢體互動，屢遭網友批評缺乏界線感，這些事件雖未單一造成致命打擊，卻一而再、再而三地侵蝕她苦心經營的時尚形象。2025年底莫莉自爆自己出席米蘭時裝週被捲入高額包車費用詐騙，然而事後卻被爆出與經紀人將責任全數歸咎於前助理，並要求對方簽署保密條款不得對外說明，隨後她的經紀人卻在協議前率先發出聲明，公開指控前助理疏失。莫莉經紀人的聲明也導致該名前助理遭網友肉搜與長期霸凌，最終於租屋處跳樓輕生，事件曝光後引發社會對網路公審、權責轉嫁與名人影響力的強烈討論，也成為莫莉至今最嚴重、最難以平息的爭議。《NOWNEWS今日新聞》也第一時間詢問莫莉及其經紀團隊，截稿前尚未獲得回應。