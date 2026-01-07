最近強烈冷氣團來襲，台灣冬天氣氛越來越明顯，不少人都還缺一件保暖的羽絨外套，然而最近正值UNIQLO感謝新年祭，許多冬裝都打折下殺跳水價，但款式眾多不少人不知道應該購入哪一件，《NOWNEWS》也特別整理4款UNIQLO熱銷的厚外套、羽絨外套系列，且台灣也有販售的單品，許多都是連日本媒體都相當推薦且保暖的，最低配合感謝新年祭折扣免5折就穿回家哦！
UNIQLO保暖外套推薦一：Hybrid羽絨外套系列
Hybrid羽絨外套系列是UNIQLO非常經典的單品項目，日前在日本男性時尚雜誌《UOMO》精選的10件UNIQLO外套當中，保暖程度包括「Hybrid羽絨大衣」拿下第二名、「Hybrid羽絨連帽外套」拿下第四名，在台灣也有不少民眾穿過之後都愛上，連騎車通勤的機車族甚至還穿到會流汗，絕對是冬天不能錯過的單品之一！
Hybrid系列外套採用的是蓬鬆度750以上的高品質羽絨，並且在活動頻繁的區域則使用吸濕發熱的高機能中棉，款式休閒又好搭！目前台灣UNIQLO有販售Hybrid系列外套包括「Hybrid羽絨大衣/貨號478278」、「Hybrid羽絨連帽外套/貨號478277」兩款；羽絨外套原價3990元搭配新年祭優惠只要2990元，羽絨大衣則沒有特價。
UNIQLO保暖外套推薦二：無縫羽絨外套
UNIQLO無縫羽絨外套在設計上沒有明顯的色塊拼接，並且將拉鍊隱藏，口袋也比較不顯眼，甚至沒有市面上羽絨外套常有的縫線問題，該外套填充物由90%羽絨、10%羽毛組成，同樣是採用蓬鬆度750以上的高品質羽絨，外套具有輕量以及高保暖功力，防止冷風從縫隙吹進衣服之內。
在日本男性時尚雜誌《UOMO》精選的10件UNIQLO外套中，保暖程度拿下第三名的成績，輕便時尚又好看。目前台灣UNIQLO也有販售這件外套，包括「無縫羽絨外套/貨號481608」、「無縫羽絨連帽外套/貨號478279」兩款，現在都有搭配新年祭優惠，原價3990元通通下殺1000元，只要2990元就能帶回家。
UNIQLO保暖外套推薦三：BLOCKTECH防風雨連帽外套
這件是UNIQLO主打一個時尚都會風的高機能材質外套，跟前面兩件相比就不是羽絨的設計，BLOCKTECH防風雨連帽外套主打的就是防風、防水且透氣的多重機能，像是台北這種偶爾濕冷的天氣，騎車的人就非常適合購入，且外型不會厚重，透過3D剪裁提升活動的便利性，穿搭起來更加的好看又時尚。
目前台灣UNIQLO販售這件外套正在搭配新年祭優惠超特價出清，貨號「481044」，原價本來是3490元，現在新年祭超級跳水價格竟然只要1690元，低於五折就能穿回家，如果你缺一件防寒外套，而且是比較不怕寒冷的人，這件外套完全可以考慮入手。
UNIQLO保暖外套推薦四：PUFFTECH輕暖科技布勞森外套
最後一件就是UNIQLO經典的PUFFTECH系列推出的「輕暖科技布勞森外套」啦！這件外套的特色就是利用細小中空纖維鎖住空氣，達到輕盈又保暖的效果，是羽絨外套替代品最佳選擇，且它的設計靈感來自大家都愛穿的飛行外套，外觀好看又不厚重，超級適合冬天也想要時尚穿搭的人入手。
《NOWNEWS》記者自己也有在今年冬天購入，整體來說不會比羽絨外套更加保暖，但對於不會怕寒冷的來說，保暖程度已經非常足夠，目前台灣UNIQLO也有販售，貨號「479411」，搭配新年祭原本2490元，現在特價只要1690元，這時候入手肯定非常划算！只能說，台灣冬天已經拉開序幕，如果你還正缺一件保暖外套，可以按照這4件外套推薦介紹，挑選一件適合自己的冬天外套來保暖準沒錯啦！
資料來源：UNIQLO台灣官網、UOMO
