我是廣告 請繼續往下閱讀

UNIQLO保暖外套推薦一：Hybrid羽絨外套系列

保暖程度包括「Hybrid羽絨大衣」拿下第二名、「Hybrid羽絨連帽外套」拿下第四名

▲Hybrid羽絨連帽外套不少人大讚暖到會流汗，是日媒時尚雜誌推薦UNIQLO保暖第四名的外套。（圖/UNIQLO官網）

「Hybrid羽絨大衣/貨號478278」、「Hybrid羽絨連帽外套/貨號478277」兩款

▲Hybrid羽絨外套還有「大衣」的款式，不過現在沒有搭上新年祭優惠，依舊是原價3990元，日媒時尚雜誌推薦保暖程度第二名！（圖/UNIQLO官網）

UNIQLO保暖外套推薦二：無縫羽絨外套

該外套填充物由90%羽絨、10%羽毛組成，同樣是採用蓬鬆度750以上的高品質羽絨，外套具有輕量以及高保暖功力

保暖程度拿下第三名的成績

包括「無縫羽絨外套/貨號481608」、「無縫羽絨連帽外套/貨號478279」兩款

▲UNIQLO無縫羽絨外套是日媒時尚雜誌推薦保暖程度第三名！該外套填充物由90%羽絨、10%羽毛組成，輕量級又保暖時尚。（圖/UNIQLO官網）

UNIQLO保暖外套推薦三：BLOCKTECH防風雨連帽外套

BLOCKTECH防風雨連帽外套主打的就是防風、防水且透氣的多重機能

貨號「481044」，原價本來是3490元，現在新年祭超級跳水價格竟然只要1690元，低於五折就能穿回家

▲BLOCKTECH防風雨連帽外套主打的就是防風、防水且透氣的多重機能，現在搭配新年祭優惠只要不到5折就能穿回家。（圖/UNIQLO官網）

UNIQLO保暖外套推薦四：PUFFTECH輕暖科技布勞森外套

這件外套的特色就是利用細小中空纖維鎖住空氣，達到輕盈又保暖的效果

▲PUFFTECH系列推出的「輕暖科技布勞森外套」設計以飛行外套當基底，輕盈又保暖，非常時尚好搭。（圖/UNIQLO官網）

目前台灣UNIQLO也有販售，貨號「479411」，搭配新年祭原本2490元，現在特價只要1690元