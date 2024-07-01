冷氣不夠涼「只洗濾網沒用」！空調師傅公開正解：還能省2倍電費
台灣夏天真的太難受，各地高溫動輒37度、38度，無論在公司或家中，開啟冷氣的時間也越來越長，而想讓冷氣吹起來更涼、更舒適，許多人都會選擇「洗濾網」來解決，不過冷氣清洗達人表示，家中冷氣光是清洗濾網，長期無法逆轉效能變差的後果，還可能導致電費暴漲，一定要依使用環境和頻率，適時請專業人員做大規模保養。
記者張志浩／綜合報導
「清涼洗冷氣專家」的師傅張祺勵指出，冷氣使用過程中會堆積灰塵，除了室內機效能大受影響外，也會讓室外的壓縮機「感測到室內溫度不夠低」，所以繼續發力運作，而冷氣之所以讓電費攀高，最大元兇就是「壓縮機」運轉，所以若使用錯誤的方式保養冷氣，長期下來電費可能會比正常情況高上2至3倍。
至於家中冷氣究竟要如何清洗才是正解？張祺勵說明，一般民眾因為缺乏專業工具和機器，平時大多都是清洗濾網，偶爾將機體零件拆下來洗，「這些做法都是正確的，但冷氣最需要清洗的，是硬體較深處的『風股』，只透過簡單的牙刷、鋼刷效果不佳，此時就需要請專業人員協助。」
張祺勵指出，風股就像是冷氣內部的「電風扇」，負責將經過冷凝器處理的涼風送到室內，也是冷氣的動力來源，因為平時與空氣有許多接觸，也是冷氣中相當容易積累灰塵的部位，而這些過多的灰塵就可能縮短馬達的壽命。
張祺勵建議，冷氣一定要定期「深入清潔」，時間間隔取決於環境和使用習慣，例如「家中有養寵物，且使用冷氣頻率高、時間長」，建議半年至1年就進行大規模清洗。其他情況下，可以透過翻開葉片觀察風鼓是否都是灰塵、冷氣使否有霉味判斷。
🟡家用冷氣：
📍重度使用者跟空氣過敏體質：1年洗一次
📍正常使用者：2至3年洗一次
📍偶爾使用者：4至5年洗一次
🟡商用冷氣：1至2年清洗一次