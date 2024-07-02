今10點開搶！虎航「全航線77折」　樂桃促銷日本機票「1890元起」

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台灣虎航今開搶「願天下有情人終乘眷虎」限時優惠，兩人（含）起同行享「全航線77折」優惠；促銷期間為2024年7月2日10:00至2024年7月3日23:59止，旅遊期間為2024年8月20日至2024年11月30日（部分航線例外）。推薦航線有：
◾️「台中－成田／名古屋／釜山」旅遊期間：2024年8月20日至2024年8月31日
◾️「高雄－大阪」旅遊期間：2024年8月20日至2024年10月26日
◾️「台北－秋田／高知／福島／富國」旅遊期間：2024年8月20日至2024年10月26日
◾️「台北／台中／高雄－澳門」旅遊期間：2024年8月20日至2024年10月26日
幫大家試算，台灣虎航「台北（桃園）－大阪」二人同行、來回含稅＋手續費約20876元起，換算下來，平均一個人來回日本大阪機票約10438元；這次打77折後，平均一個人約8021元，相當於每個人可以便宜省下2417元。
📌樂桃航空促銷便宜機票！飛日本「1890元起」單程未稅
樂桃航空今也開搶台灣飛日本6大航線便宜機票，最新「說走就走！樂享限時SALE」促銷活動，販售期間為2024年7月1日12:00至7月4日23:59(TST)；適用日期為2024年7月16日至10月26日。台北（桃園）出發往大阪（關西）、東京（成田、羽田）、名古屋（中部）和沖繩（那覇），高雄出發往大阪（關西），Simple Peach、Value Peach票價「新台幣1890元」起單程未稅，而且不加收燃油附加費。
幫大家試算，樂桃航空「桃園－大阪」單程含稅為2980元、來回含稅則為6020元。提醒大家，Value Peach票價是有包含指定座位、託運行李、更改航班和取消等基本選項的票價類型；適用日期依航線而有所不同；促銷票價依機位情況而定，當促銷票價售完和/或活動結束時，機位將適用於一般票價。