特企／亞馬遜資料中心落戶台灣　助力本地企業數位轉型

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亮點在台灣 - 新區域助力企業創新應用
區域概況：三個本地可用區域
AWS亞太（台北）區域將由三個獨立的可用區域（Availability Zones）組成。每個可用區域都擁有獨立的供電、冷卻和實體安全防護設施，並透過低延遲、高冗餘的專用網路相互連接。這種設計可確保高可用性應用程式在單一可用區域發生故障時仍可持續運作，大幅降低企業營運風險。
滿足本地資料合規與低延遲需求
新區域的建置將助力台灣企業滿足資料本地化儲存的合規需求。企業可將業務關鍵資料安全儲存在台灣境內，同時為終端用戶提供低延遲的優質服務體驗。對於需要即時響應的應用場景，如遊戲、物聯網等，低延遲網路將極大提升用戶體驗。
助力台灣企業創新應用
隨著新區域的啟用，台灣企業將能夠輕鬆存取AWS的創新服務，如人工智慧、機器學習、物聯網、行動服務等，推動企業數位轉型，開發創新應用。新創公司、企業、政府機構等均可透過AWS領先的雲端技術，加速創新步伐，提高競爭力。
長期深耕台灣市場的承諾
新區域的建置代表AWS對台灣市場的長期承諾與投資。未來15年內，AWS計劃在台灣投資數十億美元，持續深耕台灣市場。這不僅體現AWS對台灣雲端服務需求的高度重視，也將為台灣帶來更多就業機會與經濟發展動能。
企業合作夥伴熱烈期待 加速數位轉型
企業客戶：期待新契機
許多台灣企業已開始在AWS上運行業務關鍵工作負載，如金融、電信、遊戲等領域的龍頭企業。隨著新區域的啟用，這些企業將能夠進一步加速數位轉型步伐，提供更優質的服務。
國泰金控表示，期待借助即將落地的AWS台灣區域，為客戶提供更多樣、更便利的金融服務。中華電信則期望透過AWS區域的低延遲優勢，為客戶提供高頻寬、高安全、高韌性的雲端服務。遊戲橘子也對新區域帶來的低延遲體驗感到振奮，這將有助於為玩家帶來更流暢的遊戲體驗，加速創新步伐。
合作夥伴：歡迎新契機
AWS在台灣擁有龐大的合作夥伴網路，包括諸多雲端服務商、系統整合商等。這些合作夥伴熱烈歡迎新區域的到來，期待能夠協助更多台灣企業利用新區域的優勢，加速數位轉型進程。
伊雲谷集團表示，相信新區域將滿足更多台灣企業本地數位轉型與創新需求，助力金融、醫療等對資料本地化需求較高的產業開展上雲轉型。博弘雲端則期望透過新區域的本地優勢，協助企業解決資料本地化、低延遲、合規性等需求，推動企業數位轉型。
加速創新步伐 提高競爭力
新區域的到來將助力台灣企業加速創新步伐，提高競爭力。企業將能夠充分利用AWS創新的雲端服務，如人工智慧、物聯網等，開發創新應用，改變服務客戶的方式。同時，低延遲的網路連線也將提升用戶體驗，為企業帶來新的增長契機。
對於金融、醫療等對資料本地化存儲有嚴格要求的產業，新區域的到來將有助於滿足其合規需求。企業可將敏感資料安全儲存在台灣境內，同時利用AWS的雲端服務推動數位轉型，實現創新發展。
AWS多年深耕台灣紮根
AWS自2014年起即在台灣持續投資基礎設施建設，包括建置Amazon CloudFront邊緣節點、AWS Direct Connect專線接入點等。2020年，AWS在台灣推出全託管解決方案AWS Outposts，實現真正的雲地混合體驗。2022年，AWS在台北啟用本地區域（AWS Local Zones），進一步擴大對台灣的投資。
除基礎設施投資外，AWS也高度重視台灣人才培育。透過AWS Academy、AWS Educate、AWS Skill Builder等專案，AWS已在台灣培訓超過10萬名雲端技術人員，協助台灣學生、開發人員等為雲端職場做好準備。
為何在台灣？選對本地區域 創新無阻
選擇合適的AWS區域對企業的數位轉型至關重要。評估區域時需考慮合規性、延遲、成本、可用服務等多個因素，並根據業務優先順序做出權衡。
合規性：遵守資料本地法規
對於需要遵守資料本地化法規的工作負載，選擇位於當地的AWS區域就顯得尤為重要。新區域的啟用將助力台灣企業滿足這一需求，安全地在台灣境內儲存敏感資料。
延遲：就近提供低延遲服務
網路延遲對用戶體驗有著重大影響。選擇靠近用戶群的AWS區域將有助於降低網路延遲，提升通信質量。對於遊戲、物聯網等對延遲敏感的應用場景，新區域將帶來卓越的用戶體驗。
成本：不同區域服務成本差異
AWS服務在不同區域的定價存在差異。選擇成本較低的區域可為企業節省開支。當然，成本只是評估區域時的一個因素，需與其他因素相權衡。
可用服務：新區域優先獲得創新服務
較大的AWS區域通常會優先獲得新的服務和功能發佈。選擇新區域將有助於企業第一時間使用AWS最新的創新技術，如人工智慧、物聯網等。
單一或多區域部署權衡
對於某些工作負載，單一區域部署可能無法滿足所有需求。企業可考慮跨多個區域部署，將延遲敏感型工作負載部署在靠近用戶的區域，將成本敏感型工作負載部署在成本較低的區域，實現成本和性能的最佳平衡。
AWS 開闢台灣數位新航道
AWS亞太（台北）區域的建置標誌著AWS對台灣市場的長期投資與承諾。新區域將為台灣企業開啟數位轉型新航道，助力企業利用AWS創新的雲端服務，開發創新應用、提升競爭力。
台灣企業和合作夥伴熱烈期待新區域的到來，這將有助於滿足本地資料合規需求、降低網路延遲、享受先進服務等。AWS將與台灣夥伴攜手並進，共同開創數位轉型新未來。讓我們拭目以待，見證台灣在新區域的助力下邁向數位新時代！
如對 AWS 亞太台北區域有興趣，可參考活動官網