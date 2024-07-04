湖人今夏補強真的僅剩「父與子」？美媒用一張圖調侃：現實很骨感

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美媒《Clutch Points》稍早更新動態，用一張圖調侃了湖人今年休賽季的操作，從照片上可以看出，湖人今夏對許多自由市場大咖都頗感興趣，包含了Klay Thompson、Trae Young、Jonas Valanciunas等人，期望透過銀彈攻勢或交易來網羅這些好手，但如今卻都無功而返。
「湖人隊的期望很高，但或許太高了 。每個休賽季湖人的目標都放得很遠，但近年來他們卻很難達成目標。原本希望LeBron James能夠降薪，以便引進第3名球星來幫助他和Anthony Davis，再替洛杉磯贏下總冠軍。但他們如今卻沒得到像Klay Thompson、Trae Young和Dejounte Murray這樣子的明星球員，而是簽下第55順位的Bronny James，並提供他全額保障的多年合約。」Clutch Points如此寫到。
Bronny稱只想讓自己變更好 與父親同隊並非最重要
而Bronny James稍早也確定與湖人球團達成共識，雙方簽下一份為期4年總價790萬美元（約台幣2.6億元）的合約，其中第四年合約為球隊選項。談到將與父親LeBron James攜手在同一隊奮戰，Bronny受訪時則表示，「我總是嘗試把我自己的名聲給打出來、只是努力讓自己變得更好。Rob（Pelinka，湖人總經理）告訴我，這裡有一套很棒的發展體系，所以我只想進來把我的工作做好，讓自己每天都變得更好。」
「我從來沒有想過，會跟我爸一起在同一隊打球，但我總是可以參與其中，但對於我而言，這並不是我主要關注的地方。」Bronny James如此說到。