巴黎奧運我來了！國體大田徑「跨欄正妹」張博雅外卡登上五環殿堂

湖人休賽季少數補強！首輪新秀Dalton Knecht：我能立即幫助球隊

▲NBA美國職籃洛杉磯湖人在本屆選秀會上，以首輪第17順位選進來自田納西大學的射手Dalton Knecht，而Knecht稍早則接受訪問，他認為自己已經做好準備，新賽季可以馬上透過自身能力幫助到球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃洛杉磯湖人在本屆選秀會上，以首輪第17順位選進來自田納西大學的射手Dalton Knecht，而Knecht稍早則接受訪問，他認為自己已經做好準備，新賽季可以馬上透過自身能力幫助到球隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人近期試圖補強陣容卻頻頻受阻，日前對前勇士明星射手「K湯」Klay Thompson、前鵜鶘中鋒「大V」Jonas Valanciunas、快艇明星控衛James Harden等人都有網羅意願，但最終卻皆以失敗收場，目前休賽季的動作僅與「詹皇」LeBron James完成提前續約，加上簽下選秀選進的Dalton Knecht與詹皇兒子Bronny James，也讓不少湖人球迷感到失望。但湖人在首輪17順位選進的新秀Knecht，其潛力被許多專家看好，稍早他也接受美媒訪問，並表示新賽季「自己可以馬上幫助到球隊。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人今夏補強頻吃鱉　目前僅透過選秀補進2新秀

洛杉磯湖人在本屆選秀會上，握有首輪第17順位與二輪第55順位的指名權，最終他們則分別選進來自田納西大學的射手Dalton Knecht，以及詹皇的大兒子Bronny James，而2人昨日也與湖人達成共識，順利簽下新秀合約；其中Bronny James以第55順位拿到一份4年790萬美元（約台幣2.56億元）的不俗新秀合約，也在網路上掀起熱烈討論。

而Dalton Knecht原先被外界認為是樂透區熱門新秀，但最終卻一路至第17順位才被湖人隊選進，原因很可能跟他23歲較為高齡的年紀有關，但Knecht的潛力也被許多專家看好，認為他若獲得一定的磨練與出賽機會，或許有機會能夠成為一名不俗的射手。

稍早Dalton Knecht也接受記者訪問，談到他的大學比賽經歷，能夠帶給湖人隊什麼幫助，他說：「我覺得我當然可以立即幫助到他們（湖人隊），成為在場上有影響力的球員、做球隊需要我做的任何事。我在整個大學生涯中的發展，從一所學校到另一所學校學習新知識，這對我是有利的。」

直到17順位才獲選　但Knecht稱湖人很適合自己

而當被問到自己跌至第17順位，才被湖人隊選中，有什麼感想，Knecht則說：「說實話，我不知道我有什麼感受，但我認為我來到了一個相當適合我的地方。我看了許多JJ Redick過去在場上比賽的錄影片段，他是我的新總教練。而且現在我還能從身為歷史級別球員之一的LeBron James和Anthony Davis那裡學習，所以來到這裡會很有趣，我會努力幫助湖人爭取佳績。」Dalton Knecht如此總結到。


洛杉磯湖人也想追求射手Buddy Hield？美媒曝他選擇勇士隊關鍵

湖人撞上「第二土豪線」！Pelinka聯絡數十支球隊　但難談成交易

湖人戰力-1！Taurean Prince將轉戰公鹿　曾說洛杉磯是他第一選擇

詹皇2年約續留湖人生涯累積190億！創下NBA球員史上最吸金紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代