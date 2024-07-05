湖人休賽季少數補強！首輪新秀Dalton Knecht：我能立即幫助球隊

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洛杉磯湖人在本屆選秀會上，握有首輪第17順位與二輪第55順位的指名權，最終他們則分別選進來自田納西大學的射手Dalton Knecht，以及詹皇的大兒子Bronny James，而2人昨日也與湖人達成共識，順利簽下新秀合約；其中Bronny James以第55順位拿到一份4年790萬美元（約台幣2.56億元）的不俗新秀合約，也在網路上掀起熱烈討論。
而Dalton Knecht原先被外界認為是樂透區熱門新秀，但最終卻一路至第17順位才被湖人隊選進，原因很可能跟他23歲較為高齡的年紀有關，但Knecht的潛力也被許多專家看好，認為他若獲得一定的磨練與出賽機會，或許有機會能夠成為一名不俗的射手。
稍早Dalton Knecht也接受記者訪問，談到他的大學比賽經歷，能夠帶給湖人隊什麼幫助，他說：「我覺得我當然可以立即幫助到他們（湖人隊），成為在場上有影響力的球員、做球隊需要我做的任何事。我在整個大學生涯中的發展，從一所學校到另一所學校學習新知識，這對我是有利的。」
直到17順位才獲選 但Knecht稱湖人很適合自己
而當被問到自己跌至第17順位，才被湖人隊選中，有什麼感想，Knecht則說：「說實話，我不知道我有什麼感受，但我認為我來到了一個相當適合我的地方。我看了許多JJ Redick過去在場上比賽的錄影片段，他是我的新總教練。而且現在我還能從身為歷史級別球員之一的LeBron James和Anthony Davis那裡學習，所以來到這裡會很有趣，我會努力幫助湖人爭取佳績。」Dalton Knecht如此總結到。