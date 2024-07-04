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NBA自由市場7/4總整理！詹皇與Bronny情定湖人、父子同隊創下紀錄

▲洛杉磯湖人隊與「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James達成共識，簽下一份4年新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人隊與「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James達成共識，簽下一份4年新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA自由市場在台灣時間7月1日開市，陸續傳出多起重磅消息，今(4)日傳出洛杉磯湖人已與當家球星「詹皇」LeBron James簽下2年約，價值高達1.04億美元（約33億台幣），不但是以頂薪續約，這也讓生涯已經累積4.8億美元的LeBron James，將在下個賽季，生涯收入突破5億美元(約163億台幣）此外，詹皇之子Bronny James也跟湖人簽下4年價值790萬美元（約2.5億台幣）的合約，而且是保證約，這也創下史上第一對NBA球星父子同隊的紀錄，《NOWnews》也幫讀者整理出2024年NBA的重要交易案和球星最新動態。(截止自7月4日)

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原本預計詹皇將收到一筆3年1.62億美元（約53億台幣）的大約，而他也可能打到42歲。不過今天結果出爐，詹皇跟湖人續約，雙方預計完成2年1.04億美元的大約（約折合台幣33.92億）包括球員選項，不得交易條款。

根據美媒報導，NBA美國職籃洛杉磯湖人球員Taurean Prince，今(4)日確定將離開紫金大軍，雖然過去受訪時Prince曾表示，對他而言留在洛杉磯是第一選擇，不過他如今則與公鹿達成加盟共識，新賽季將攜手「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Damian Lillard等人一同衝冠

▲洛杉磯湖人隊稍早正式與「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James達成共識，雙方簽下一份為期4年的新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人隊稍早正式與「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James達成共識，雙方簽下一份為期4年的新秀合約，薪資總額達790萬美元（約台幣2.6億元）。（圖／美聯社／達志影像）
🔥2024年NBA自由市場簽約狀況：

詹皇（LeBron James）以2年1.04億美元的合約，續留湖人；合約包含交易否決權，且第2年為球員選項。

Alec Burks以1年合約加入熱火。

Joe Ingles以1年合約加入灰狼。

Damion Lee以1年合約續留太陽。

Taurean Prince以1年合約加入公鹿

Donovan Mitchel三年1.503億美元續約騎士

Kyle Anderson三年2700萬美元轉戰勇士

◾ James Harden兩年7000萬美元續約快艇

◾ Kevin Love兩年800萬美元續約熱火

◾ 𝗞𝗲𝗻𝘁𝗮𝘃𝗶𝗼𝘂𝘀 𝗖𝗮𝗹𝗱𝘄𝗲𝗹𝗹-𝗣𝗼𝗽𝗲三年6600萬美元簽約魔術

◾ 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗣𝗮𝘂𝗹一年1100萬美元簽約馬刺

◾ Jonas Valanciunas三年3000萬美元簽約巫師

◾ 𝗡𝗮𝗷𝗶 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗵𝗮𝗹𝗹三年2700萬美元簽約獨行俠

◾ Andre Drummond兩年1000萬美元簽約76人

◾ Eric Gordon一年300萬美元簽約76人

◾ Alex Len一年300萬美元續約國王

◾ DeAndre Jordan一年300萬美元續約金塊

◾ Paul George四年2億2120萬美元簽約76人

◾ Tyrese Maxey四年2億400萬美元續約76人

◾ Derrick White四年1億2590萬美元續約塞爾提克

◾ Isaiah Hartenstein三年8700萬美元簽約雷霆

◾ 𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗛𝗮𝗿𝗿𝗶𝘀兩年5200萬美元簽約活塞

◾ Klay Thompson三年5000萬美元簽約獨行俠

◾ Isaiah Joe四年4800萬美元續約雷霆

◾ Aaron Wiggins五年4700萬美元續約雷霆

◾ Jalen Smith三年2700萬美元簽約公牛

◾ Kelly Oubre Jr.兩年1630萬美元續約76人

◾ 𝗗𝗲'𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗠𝗲𝗹𝘁𝗼𝗻一年1280萬美元簽約勇士

◾ Drew Eubanks兩年1000萬美元簽約爵士

◾ Aaron Holiday兩年1000萬簽約爵士

◾ 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗕𝗮𝘁𝘂𝗺兩年960萬美元簽約快艇

◾ Delon Wright一年330萬美元簽約公鹿

◾ Jayson Tatum五年3億1400萬美元續約塞爾提克

◾ Goga Bitadze三年2500萬美元續約魔術

◾ Gary Harris兩年1400萬美元續約魔術

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