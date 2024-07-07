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6大壞習慣害電線走火！「前2個」一堆人都會犯　延長線有使用期限

▲平常要養成正確的使用方式，改掉電線走火壞習慣，遠離祝融之災。（圖／家庭消費中心攝）
▲平常要養成正確的使用方式，改掉電線走火壞習慣，遠離祝融之災。（圖／家庭消費中心攝）

家庭消費中心/綜合報導

根據內政部消防署在2023年底發布的「111年度全國住宅火災統計分析報告」顯示，全台住宅火災數量高達近4000件，占當年度所有建築物火災數量的72.73%，其中造成死亡的件數共69件。如何預防居家火災，別讓電線變成導火線是關鍵，內政部呼籲平常要養成正確的使用方式，改掉電線走火壞習慣，遠離祝融之災。

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1.電線不捆綁重壓：
電線綑綁後、或壓在重物下，內部的銅線很容易就會折損斷裂；另外，綑綁的電線通電時會因不易散熱因而電線溫度升高，將絕緣披覆熔解導致起火燃燒。  

2.電源插座不用不插：
電器長時間不使用時，要記得拔掉插頭，尤其是除濕機等高耗電的電器家電。除了預防火災，還能節能省電省錢，更要正確拔起插頭，勿扯以免內部線路斷裂。

▲電器長時間不使用時，要記得拔掉插頭。（圖／記者徐銘穗攝）
▲電器長時間不使用時，要記得拔掉插頭。（圖／記者徐銘穗攝）
3.用電不要超過負載：
尤其是延長線，常見一條延長線上接了太多電器家電，如果電流總量超過容許的負荷量時就會引發火災。雖然不少延長線具有過載自動斷電功能，但還是不建議插座全插滿。

4.易燃物品遠離家電：
使用電器要記得跟衣物、窗簾、床單之類的易燃物保持適當距離，避免引燃釀成火災。

5.不使用無安全標章的家電：
淘汰老舊電器、購買新電器家電時，要選擇經濟部標準檢驗局檢驗合格，並貼有「商品安全標章」的電器家電，千萬不要貪小便宜而讓自己與家人處於住家火災的高度風險中。

6.延長線定期汰舊換新：
老舊或破損的延長線會有短路、漏電等危險，最好馬上更換新品，使用時如有異味，也要馬上停止使用並請專業人員檢修或汰換新品，也切勿延長線再接延長線，電流是固定的，延接只會造成電線短路。

改掉壞習慣之餘，若發現走火前兆，應該先拔掉插頭、切斷電源，再用濕棉被覆蓋，封閉窒息滅火，不能用水或泡沫滅火劑滅火，否則可能因為水的導電特性而引發觸電事故。

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