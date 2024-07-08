涼感寢具用錯愈睡愈熱！冷凝墊「這樣鋪」才最涼 降溫秘訣大公開
夏日高溫持續刷新高，半夜熱得睡不好，不少民眾會用「涼感」寢具提升睡眠品質，但其實使用錯誤是不會達到降溫效果，如果隔著棉質被單，其實並沒有涼爽的作用，最好是皮膚直接接觸冷凝墊，才能有涼爽功用，另外也可搭配天絲纖維的床包，跟天絲材質的涼感被，達到更好的降溫效果。
家庭消費中心/綜合報導
居家業者HOLA表示，想要讓夜晚睡得更舒適，冷凝墊可不是鋪上去就好，還要搭配床單、被毯材質，才能發揮到最大降溫效果，想發揮最大效益，竹墊跟冷凝墊需要接觸肌膚，才能讓肌膚有涼感，並帶走身體的熱能，所以放置在床包上，不要在上面覆蓋薄布或毛巾。
另外，在使用時必須注意不要使用過厚的被子，才能有效散熱，需要換成較輕薄的涼被，熱循環才會順暢，不然效果會大打折扣。
而市面上也出現涼感紗材質的「保潔墊」，此類保潔墊仍須放置在床墊與床包之間，但須注意床包需換成夏天使用的薄床包款，不然涼感效果也會出不來。
此外，有些民眾可能不太注意，其實寢具也有分冬夏季，夏季寢具為較涼感的材質，例如天絲、木棉絲等以「木漿材質」製成的產品，順滑細緻的特色，能讓肌膚觸感較為涼爽，如果一年四季習慣蓋厚被，可直接更換這些材質的床單、枕套或被套，會感覺比較涼爽。