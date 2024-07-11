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不用清潔劑！馬桶陳年尿垢「小蘇打+醋」就搞定　輕鬆消除尿騷味

▲馬桶尿騷味來源正是陳年尿垢，清潔達人分享不用清潔劑，用小蘇打加醋 就能輕鬆搞定。（示意圖／取自Pexels）
▲馬桶尿騷味來源正是陳年尿垢，清潔達人分享不用清潔劑，用小蘇打加醋 就能輕鬆搞定。（示意圖／取自Pexels）

家庭消費中心/綜合報導

馬桶是我們每天都會使用的地方，如果沒有頻繁地清潔，一不小心就容易留下黃漬和褐色的污垢，而一個乾淨的馬桶不僅能提供舒適的使用體驗，還能有效避免細菌滋生，保障家人的健康，清潔達人推薦實用小技巧，教民眾如何解決馬桶清潔的各種難題。

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馬桶形成的髒污和黃垢主要是由尿垢和水垢組成的，垢大多源自水中和尿液中的豐富礦物質，包括鈣、鎂，以及碳酸根離子和草酸根離子等。這些離子相互結合後，便會形成不易溶解的鹽類污垢，最終在表面形成難看的髒污。

馬桶尿垢堅硬如何清除？這是許多人面臨的一個難題，對付堅硬的尿垢，可以使用強力的清潔劑或專門的去垢產品，讓其充分浸泡，再用刷子刷洗（也可以試用醋和小蘇打的混合物），讓其在尿垢上浸泡一段時間，再進行刷洗。

▲用合適的清潔劑、清潔產品，並定期進行清潔，可以有效解決尿垢等問題，讓馬桶始終保持乾淨、衛生。（示意圖／取自Pexels）
▲用合適的清潔劑、清潔產品，並定期進行清潔，可以有效解決尿垢等問題，讓馬桶始終保持乾淨、衛生。（示意圖／取自Pexels）
清潔達人潔客幫也建議使用馬桶清潔錠和馬桶清潔球，它們可以持續釋放清潔劑，有效保持馬桶的清潔和芳香。將馬桶清潔錠或馬桶清潔球放入水箱或馬桶內，每次沖水時，清潔劑會自動釋放，省去頻繁清潔的麻煩。

另外，泡沫清潔劑是一種高效的清潔產品，它可以迅速覆蓋馬桶表面，深入清潔每個角落。使用泡沫清潔劑噴灑馬桶內外，讓其作用幾分鐘，再用刷子刷洗，能輕鬆去除污垢和細菌，保持馬桶潔淨如新。
 

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