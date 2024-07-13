原廠認洗衣機「別找人拆機洗」 平時沒清一定洗壞！加1物變乾淨
社群常見不少直立式、滾筒式洗衣機拆機清洗影片，駭人的前後對比畫面讓大家驚呆，發現原來使用頻繁的洗衣機內部原來這麼髒，更是衣服愈洗愈臭的癥結原因。一名網友表示，平時都定期用洗衣機清潔粉，但近1個月來卻飽受「海苔」困擾，直到用了「漂白水」才清得超乾淨，也曝光原廠認證，平時若沒清洗衣機，別找人拆機洗，一定會洗壞。
記者徐銘穗/綜合報導
人妻在Threads上分享，家中洗衣機定期使用專用洗衣機清潔粉，洗衣服時也會用漂浮濾網，但最近洗衣服時發現，總是漂著不少像「海苔片」的黑色汙垢，「漂浮濾網有撈到一些，可是怎麼洗都還是有海苔，就算用過清潔粉也是一樣」，後來她嘗試用了漂白水，開心直呼：「Amazing！直接有一個超乾淨洗衣機！」建議有相同困擾的人可試試。
貼文引發討論，不少人討教漂白水用量，人妻分享自家洗衣機約11~12公升，「我倒差不多600ml」。內行網友分享，曾直接打電話問洗衣機原廠，原廠回覆說：「如果你平時沒有在清理洗衣機，千萬不要找人拆機器清洗，一定會壞掉，裡面污垢卡很久不建議，零件壞掉換更貴。」建議使用漂白水清潔就好，也不需要買清潔粉來洗。
清潔公司示警：DIY清洗衣機別用小蘇打 恐損壞洗衣機
專業清潔公司「潔客幫」曾分享洗衣機清洗DIY，建議可使用過碳酸鈉，以「10g過碳酸鈉溶於2公升30～50°C溫水」比例，啟動「槽洗淨」或一般清洗模式最高水位，並倒入調好的過碳酸鈉水進行清洗即可。
潔客幫提醒，千萬別使用小蘇打當作洗衣機清潔劑使用，因為殘留的小蘇打粉結塊後，可能會卡在洗衣機底盤，嚴重時甚至會腐蝕金屬零件，造成洗衣機損壞。