女歌手控蕭淑慎尪「騙簽約性侵3次」 設局手法曝光：都同一套
女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安結婚8年，不過近來男方卻被多次指控性侵。日前一名曾姓女子指控梁軒安騙財騙色，當時梁軒安急忙出面否認，蕭淑慎也力挺老公。不料現在又有一名女歌手Rina控訴，稱梁軒安利用娛樂公司老闆身分帶她一起工作，可是卻伸出狼爪性侵，還說若是她想解約就要賠百萬元，讓她不知道該怎麼辦。事後她去打聽才知道，原來梁軒安都是利用同一手法設局性侵。
記者朱祖儀／綜合報導
據《鏡週刊》報導，Rina幾年前曾以虛擬歌手「療傷小魔女Mida」的身分出道，結婚後就淡出演藝圈，去年7月離婚後想要復出，這時遇到梁軒安，對方不僅強調一定會捧紅她，還說要聘她當秘書，一個月薪水有6.5萬元。但沒想到去年8月初，梁軒安就對她伸出狼爪，當時2人剛參加完一場電影首映會，男方就要求到萬豪酒店續攤討論工作，上樓後她才知道對方圖謀不軌，「我不斷反抗，最後仍被他性侵得逞」，男方甚至賣慘說，蕭淑慎生病快掛了，導致自己2年沒有性生活，接著更拿出合約威脅稱，如果解約就要賠上百萬，讓她無能為力，之後的半年內又遭性侵2次。
此外，上個月指控的曾小姐也揭露梁軒安的手法，透露今年2月梁軒安得知她要開招待所後就提議合作，結果男方聲稱可以幫忙，卻是趁機動手腳，騙她提供房產，變成男方公司的借款擔保。不僅如此，曾小姐指控，梁軒安還趁著餐敘期間對她性侵得逞，甚至拍下影片。為了討回公道，她才會按鈴控告，且擔心性愛影片外流，也已經向警方報案。
針對一連串控訴，梁軒安強調絕無性侵，認為當初是出於好意才提供協助，結果Rina因為專輯計畫告吹、曾小姐因為2人的財務糾紛，才會聯合抹黑控訴，目前已將此事交給司法處理。日前梁軒安也發出6點聲明，指出「本人絕無任何詐欺、侵占等刑事不法行為」，並強調沒有感情糾紛，在合作期間，老婆蕭淑慎都知道、也一起用過餐，事後也PO出和老婆蕭淑慎一起吃牛排的合照，當時蕭淑慎也轉發貼文，用行動力挺老公。
※【NOWnews 今日新聞
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