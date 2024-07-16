特企／看林志炫的女神是時間管理大師—車麻吉神助攻

Mobile01有一篇討論度極高的文章，女主表示之前參加演唱會時都會將車子直接停進去會館的停車場，但散場時就是排隊繳費排到懷疑人生！後來女主擬定演唱會停車攻略，事先下載「車麻吉」APP並開通，此款APP迅速幫女主找到離會場最近的停車場，透過綁定車牌及信用卡後直接線上付款，讓女主順利在幾分鐘內迅速離開，等她回到家時，朋友卻還在會館停車場等繳費，讓她相當慶幸有事先做功課。此文一出引起許多網友懊悔怎麼現在才知道有這麼神的APP！
車麻吉是一款專為車主設計的智能手機應用程式，以便捷和高效為核心理念，透過綁定「車牌號碼」和「付款帳號」後，車主可在APP上輕鬆操作支付停車、加油和其他行車付款事宜，還能快速尋找附近停車場且整理出每個停車場的費用，幫車主省下不少時間。車麻吉還有結合其他多種特色，若車主在車麻吉合作的停車場內停車時，不需下車到繳費機繳費，直接駕車離開即可，APP會自動從綁定的付款方式進行扣款；在合作加油站加油時，可直接透過「快速通」或使用「條碼付」，加油費用將直接從綁定的信用卡扣款；車麻吉也與多家銀行合作，綁定指定銀行信用卡可享出場自動折、不必再過卡，目前合作的銀行包含台新、中信、聯邦、上海，此為車麻吉用戶最喜愛的功能之一。
為了讓更多用戶受益，車麻吉推出了「車牌對發票」活動。於2024年7月24日前，註冊並綁定車牌與卡號的車主，在任一合作停車場消費，即可於7月25日以車牌號碼對發票開獎號碼。對中兩碼即可獲得200元停車金（分四次，每次50元）。此外，若將活動分享到社群平台，還可抽中30,000元獎金（包含15,000元麻吉幣和15,000元現金）。