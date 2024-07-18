遊日注意「美食陷阱」！減重醫玩5天胖2公斤　總結3大暗藏雷區

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吳銘鋐指出，日本飲食其實暗藏三大雷區，分別是「澱粉過量」、「高油高鹽」、「糖分爆表」，日本人食物以澱粉為主，如拉麵、丼飯、烏龍麵，「有時點一碗麵還會再附上一碗白飯」，高油高鹽則是如味噌湯調味重鹹、油脂豐富的和牛、多樣炸物，以及誘人的甜點與酒水，如高糖份的梅酒和冰淇淋，都會讓糖分攝取量爆表。
吳銘鋐解釋，精緻澱粉屬於高升糖指數（GI）食物，容易導致血糖快速上升，以至於胰島素須大量分泌以降低血糖，「飽足感來得快，去得快」；而高糖食物則會不斷刺激多巴胺釋放，增加食用慾望，「越吃越想吃」，不知不覺中就會過量攝入，但吳銘鋐也笑稱，民眾不用過度擔心出國旅遊品嘗美食，體重大幅度飆升，影響度假心情，「旅遊期間放縱一下沒關係」，吳銘鋐強調肥胖主要和長期飲食習慣有關，他以自身經驗為例，自己回國後透過211餐盤法，一週內就甩掉1公斤。
吳銘鋐指出，在《gerontolog老年醫學》期刊中，其實傳統的日本飲食與地中海飲食、北歐飲食都被認為是健康飲食。根據期刊資料，傳統日本飲食雖仍以米飯為主要碳水化合物來源，但搭配豐富的季節性蔬菜、魚類、大豆和海藻等，食材種類充足，整體脂肪攝取比例甚至比地中海飲食還要低，而日本居民大多在家烹調，飲食上自然會拉高蛋白質與蔬菜比例，調味上更是相對清淡，對於偏愛日本料理的旅客，建議增加青菜與蛋白質攝取，均衡飲食才能在大飽口腹之欲同時顧及健康。