台灣好芭進軍大馬　紅心芭樂魅力席捲吉隆坡

高雄出產的新鮮紅心芭樂持續進入馬來西亞吉隆坡市場，今年度首次上架新開張的高端超市，該超市位於馬來西亞第二高樓、去年甫開幕的敦拉薩國際貿易中心內，以販售世界各地頂級商品為主，高雄紅心芭樂除上架銷售外，還舉辦試吃推廣活動，當地消費者直呼「又脆又好吃」，顯示紅心芭樂不僅在品質上備受肯定，更展現了台灣農產品在國際市場上的競爭力和影響力。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府農業局長張清榮說，高雄的芭樂以脆甜微酸聞名，112年起主打紅心芭樂出口到馬來西亞，不僅符合當地民衆的健康飲食趨勢，也滿足了消費者對高品質水果的需求。今年統計至6月底紅心芭樂出口量近10公噸，較去年成長10倍。
為加深品牌印象，高雄首選優質農產今年度已於Isetan（伊勢丹）、 Qra、 Village Grover、The food merchant OUG等高級超市通路舉行超過30場拓銷試吃活動，獲得大馬民眾熱烈響應。此外， 7月17日起連續二天在Imby Greens超市及Isetan KLCC陽光廣場分店辦理推廣活動，以接續此熱潮，活動現場民眾踴躍參與試吃品嘗，對高雄首選紅心芭樂的酸甜香脆讚不絕口。
高市府為推廣農產品國際化，積極與各國貿易商合作，通過多方溝通和協商，陸續打開新的市場，這不僅對高雄的農民和農業生產者是一個重要的鼓舞，也顯示了台灣農產品在國際市場上的潛力和應用價值。農業局表示，未來高市府仍將積極拓展高雄農產品的國際市場，並與各國在農業經濟合作上的進一步交流與互動，讓更多國際消費者能夠品嚐到高雄農產品的獨特魅力。