台南工廠火災爆「蕈狀雲」 5區空汙警報！空氣清淨機正確擺法曝
台南市山上區興旺路上一間壓克力工廠，今（18）天上午發生火災，現場爆出駭人巨大蕈狀雲，濃煙直竄天際並往下風處飄散。氣象粉專提醒，下風處的永康、新化、歸仁、關廟、龍崎等5地區，要注意空氣品質變化。無毒教母譚敦慈建議，空品不佳時要立即緊閉門窗並開空氣清淨機。她也發現，不少人都把清淨機出風口對牆壁吹，這樣是不對的，出風口要接近使用者頭部已為位置或對空曠處才正確。
記者徐銘穗/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，台南山上區壓克力廠氣爆大火，目前風速相當微弱，有點北風，下風處的永康、新化、歸仁、關廟、龍崎，請注意空氣品質變化。
台南市長黃偉哲提醒，位在提醒範圍的民眾關閉門窗，如需外出，請戴口罩做好自我防護。台南環保局長許仁澤則強調，將持續監控空氣品質，並掌握附近空氣品質測站及微感器之監測數據，請民眾不必恐慌。
肺癌、肺炎、慢性下呼吸道等國人十大死因，皆與空氣污染有關。譚敦慈提醒，嚴重空汙時除盡量避免外出，晾在戶外的衣物也要趕緊收進來，減少懸浮微粒的沾附，並開啟家中的空氣清淨機，藉此除去空氣中的懸浮微粒，保護呼吸道。
不過，譚敦慈指出，觀察發現有人開啟清淨機時，把機器的出風口對著牆壁，直言這樣使用對於淨化空氣無效，反而把灰塵都吹起來，造成反效果。她建議，擺放空氣清淨機時，注意出風口要靠近使用者，最好是在頭部以上的位置，或是對著空曠處，不喜歡吹到風的話，把清淨機放屋子正中央也可以。