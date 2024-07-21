影／詹皇準絕殺上籃拯救美國男籃！Curry賽後稱他「比賽終結者」

我是廣告 請繼續往下閱讀
這一場James拿到美國隊全場最高的25分，外帶6籃板7助攻，終場前還完成上籃準絕殺。這樣突出的發揮也似乎是在回應稍早Embiid稍早「詹皇」已老的言論，他仍持續打出統治級的水準，帶領著這支球隊。
美國男籃今天再度變陣，由Devin Booker取代Jayson Tatum先發，球隊已經多次改動陣容，但最終兩個先發名額，目前還沒鎖定。其他先發表現方面，Stephen Curry今晚斬獲12分3籃板3助攻，Jrue Holiday得到8分4籃板2助攻，Joel Embiid攻下14分7籃板2助攻，Booker則得到5分。Anthony Davis替補出戰拿到15分11籃板2助攻2阻攻，Anthony Edwards則有11分。
詹皇享受競爭 Curry稱他：比賽終結者
James賽後享受成為英雄的歡呼，在走回球員通道時，他說：「說實話，我更喜歡這種比賽而不是輕鬆大勝。至少我們接受了考驗。我喜歡被考驗。」
而走在他身旁的Curry也搭腔道：「讓比賽終結者搞定他們（Put the closer on.）。」James繼續表示，「我喜歡被考驗，這些比賽是最棒的。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。