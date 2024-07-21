魔鷹看到洪總奪冠心想慘了！不奪冠不行　開完笑稱：他有進步空間

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第3個登場打擊的選手林安可，在前2分鐘已經敲出11轟，並在叫出暫停後，找到打擊節奏，最後敲出前3人中最多的16轟。壓軸登場的魔鷹頂住壓力，在倒數30秒的金球時段前，成功追平林安可的16轟，最終超車敲出18轟，正式奪下全壘打大賽冠軍。
對於在決賽中的表現，魔鷹表示：「其實今天感覺比昨天還累，因為對自己的期待不一樣，今天林安可比自己早打，所以知道必須要打超過16支全壘打，才能贏得冠軍，心理上有點給自己壓力。」並針對預賽敲出23轟解釋道：「因為預期需要打夠多，才可以晉級決賽，今天是一定要打到16轟以上，狀態比較不一樣。」
場邊看到洪總奪冠 心想：慘了
同隊的台鋼總教練洪一中，在全壘打大賽前參與了「叫恁總欸出來打」的打擊競賽，並以63歲的高齡，壓軸繳出1060分高分，擊敗其他3名教練，成為首屆「叫恁總欸出來打」冠軍。
有媒體問到，當時場邊觀看的魔鷹是否會感覺有壓力，魔鷹坦言：「看到教練奪冠的時候，想說慘了，不能說教練有拿冠軍，結果自己沒有贏。」對於洪總打擊的表現，魔鷹稱讚打擊姿勢很簡潔有力，而且控制力很好，還開玩笑說可以再多做一點調整，可能還有進步空間，展現幽默風趣一面。