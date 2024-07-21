中職明星賽大巨蛋第二戰！63歲洪一中奪下冠軍　硬是比下王建民

魔鷹看到洪總奪冠心想慘了！不奪冠不行　開完笑稱：他有進步空間

▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹首度參與中職明星賽，在全壘打大賽中奪冠，受訪透露，看見總教練洪一中拿下戰技挑戰賽冠軍，心中確實有壓力。（圖／林柏年攝）
▲台鋼雄鷹洋砲魔鷹首度參與中職明星賽，在全壘打大賽中奪冠，受訪透露，看見總教練洪一中拿下戰技挑戰賽冠軍，心中確實有壓力。（圖／林柏年攝）

記者林之越/台北報導

中職明星賽第二戰今（21）日在台北大巨蛋進行，賽前壓軸的戰技挑戰賽「全壘打大賽」，如同外界預期的，魔王等級存在的台鋼雄鷹洋砲魔鷹，在總決賽敲出18支全壘打，超越去年的冠軍林安可，成為新科的全壘打大賽冠軍，並寫下中職16年來的紀錄。巧合的是，魔鷹的總教練洪一中，在前一項挑戰賽「叫恁總欸出來打」也拿下冠軍。對此，魔鷹透露自己看到洪總奪冠時，心想「慘了！」，因為要奪下的冠軍壓力變得更大了

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倒數30秒超車　決賽心態不同

第3個登場打擊的選手林安可，在前2分鐘已經敲出11轟，並在叫出暫停後，找到打擊節奏，最後敲出前3人中最多的16轟。壓軸登場的魔鷹頂住壓力，在倒數30秒的金球時段前，成功追平林安可的16轟，最終超車敲出18轟，正式奪下全壘打大賽冠軍

對於在決賽中的表現，魔鷹表示：「其實今天感覺比昨天還累，因為對自己的期待不一樣，今天林安可比自己早打，所以知道必須要打超過16支全壘打，才能贏得冠軍，心理上有點給自己壓力。」並針對預賽敲出23轟解釋道：「因為預期需要打夠多，才可以晉級決賽，今天是一定要打到16轟以上，狀態比較不一樣。

▲台鋼洋砲魔鷹在全壘打大賽的總決賽轟出18支全壘打，超越衛冕冠軍林安可，成為本屆全壘打大賽冠軍。（圖／記者林柏年攝）
▲台鋼洋砲魔鷹在全壘打大賽的總決賽轟出18支全壘打，超越衛冕冠軍林安可，成為本屆全壘打大賽冠軍。（圖／記者林柏年攝）
場邊看到洪總奪冠　心想：慘了

同隊的台鋼總教練洪一中，在全壘打大賽前參與了「叫恁總欸出來打」的打擊競賽，並以63歲的高齡，壓軸繳出1060分高分，擊敗其他3名教練，成為首屆「叫恁總欸出來打」冠軍

▲台鋼雄鷹總教練洪一中，參加中職明星賽首屆的「叫恁總欸出來打」，以最高齡參賽者身份打出總分1060分，奪下冠軍。（圖／林柏年攝）
▲台鋼雄鷹總教練洪一中，參加中職明星賽首屆的「叫恁總欸出來打」，以最高齡參賽者身份打出總分1060分，奪下冠軍。（圖／林柏年攝）
有媒體問到，當時場邊觀看的魔鷹是否會感覺有壓力，魔鷹坦言：「看到教練奪冠的時候，想說慘了，不能說教練有拿冠軍，結果自己沒有贏。」對於洪總打擊的表現，魔鷹稱讚打擊姿勢很簡潔有力，而且控制力很好，還開玩笑說可以再多做一點調整，可能還有進步空間，展現幽默風趣一面

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