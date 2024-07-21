客人「自己收餐盤」店家暴增！他忘記慘遭店員兇　消費者嘆1亂象

吃完東西忘收餐盤！他離開前被店員兇了
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但這樣的現象也讓他感到困惑，「有時候就很疲倦才會懶得自己煮自己收去外面吃個方便，結果付了錢還要自己端著沒喝完的湯碗去回收廚餘，為什麼這種要自己收的店怎麼會越來越多啊？」
貼文曝光立刻掀起熱議，不少外食族也深有同感，「最討厭的是自己收盤子、自己點餐，還照樣算服務費」 、「我也在鍋貼店被店員教育要自己收碗盤」 、「還有更誇張，無人拉麵商店價格貴到爆，不是都省人事成本了嗎？賣這麼貴是怎樣」 、「現在店家人力省很大，疫情後直接大轉變」 ，多數人也將原因歸咎於缺工、疫情後轉型，更認為有些店家明明有收取服務費，卻還要客人自行點餐、收盤子，堪稱現代餐飲業亂象。
速食店開創客人自收餐盤！疫情、人事成本又助長趨勢
回顧餐廳「客人自己收餐盤」的歷史，最早可追溯到美式速食店，出餐時給予個人一個餐盤並擺上食物，等到客人用餐完後，再拿著餐盤到垃圾桶回收區域，進行冰塊飲料、回收、不可回收的垃圾分類。
這項文化趨勢也傳遞到台灣來，並在自助餐、便當店內也發揚光大，店家都會設置垃圾桶、回收區，讓客人放置吃完餐盤或是餐具，但當時在其他種類的餐廳還沒有特別常見。直到2019年末，新冠疫情開始在全球延燒，許多餐廳不但改成「QR Code點餐」系統，還順勢引進了自己收餐盤的規定，近年更因為人事成本、缺工關係，甚至還出現了無人拉麵店等新型態店家，試圖將成本降到最低，但消費者卻沒有得到任何售價上的回饋，顯得相當不合理。
日本壽司店創造超狂回收系統！省下大量成本客人也開心
面對人力成本逐漸高漲的現代，許多店家都開始改讓客人自己收餐盤，但早在20年前就有日本壽司店預見到這個情況，藏壽司於1996年7月導入「計盤回收」系統，俗稱水回收系統，在每桌設置回收口，讓客人把吃完的盤子投入，隨後在2000年導入扭蛋系統，讓客人幫忙投入盤子時，還能得到抽扭蛋的機會。
這樣的系統讓藏壽司不但省下了店員前往收桌計費的人力成本，還讓廚房後台只需要一人配合自動洗碗機，就能清洗全店的髒碗盤，達成Cost Down以及效率化的結果，讓藏壽司能提供低價且高品質的商品。