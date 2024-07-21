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客人「自己收餐盤」店家暴增！他忘記慘遭店員兇　消費者嘆1亂象

▲近期有鄉民觀察到，現在有越來越多店都會要求客人自己吃完自己收拾餐盤。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲近期有鄉民觀察到，現在有越來越多店都會要求客人自己吃完自己收拾餐盤。（示意圖／翻攝PhotoAC）

記者潘毅／綜合報導

如果你是外食族，應該也發現了這個現象！近期有鄉民觀察到，現在有越來越多店都會要求客人自己吃完自己收拾餐盤，有次自己沒注意到店家有這項規定，甚至還被店員罵了，讓他感到相當無奈，探討「自收餐盤店家」暴增的現象，也引發了一陣熱議。
吃完東西忘收餐盤！他離開前被店員兇了

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一位鄉民在論壇PTT上發文分享，近期自己前往住家附近的小籠包用餐，吃飽喝足準備走出店家前，突然被店員提醒，表示現在客人需要自行收拾吃完的餐具。這也讓當事人突然發現，「要自己收拾餐盤的店家越來越多了，上次也曾因為不知道這項規定被店員兇過。」 

▲餐飲業、服務業是許多畢業生踏入職場的頭號選擇，網友激推鼎泰豐福利最佳，光是櫃台收銀起薪就超過4萬元。（圖／翻攝Pexels）
▲餐飲業近年面臨缺工、人事成本高漲的問題。（圖／翻攝Pexels）
但這樣的現象也讓他感到困惑，「有時候就很疲倦才會懶得自己煮自己收去外面吃個方便，結果付了錢還要自己端著沒喝完的湯碗去回收廚餘，為什麼這種要自己收的店怎麼會越來越多啊？」

貼文曝光立刻掀起熱議，不少外食族也深有同感，「最討厭的是自己收盤子、自己點餐，還照樣算服務費」 、「我也在鍋貼店被店員教育要自己收碗盤」 、「還有更誇張，無人拉麵商店價格貴到爆，不是都省人事成本了嗎？賣這麼貴是怎樣」 、「現在店家人力省很大，疫情後直接大轉變」 ，多數人也將原因歸咎於缺工、疫情後轉型，更認為有些店家明明有收取服務費，卻還要客人自行點餐、收盤子，堪稱現代餐飲業亂象。

▲有民眾目睹其他客人沒分類，直接將餐盤放置櫃子上，讓他感到相當無奈。（示意圖／翻攝《爆廢公社二館》）
▲「客人自己收餐盤」最早在美式速食店鐘就能看到。（示意圖／翻攝《爆廢公社二館》）
速食店開創客人自收餐盤！疫情、人事成本又助長趨勢

回顧餐廳「客人自己收餐盤」的歷史，最早可追溯到美式速食店，出餐時給予個人一個餐盤並擺上食物，等到客人用餐完後，再拿著餐盤到垃圾桶回收區域，進行冰塊飲料、回收、不可回收的垃圾分類。

這項文化趨勢也傳遞到台灣來，並在自助餐、便當店內也發揚光大，店家都會設置垃圾桶、回收區，讓客人放置吃完餐盤或是餐具，但當時在其他種類的餐廳還沒有特別常見。直到2019年末，新冠疫情開始在全球延燒，許多餐廳不但改成「QR Code點餐」系統，還順勢引進了自己收餐盤的規定，近年更因為人事成本、缺工關係，甚至還出現了無人拉麵店等新型態店家，試圖將成本降到最低，但消費者卻沒有得到任何售價上的回饋，顯得相當不合理。

▲藏壽司最獨特的賣點，就是只要顧客須將5個空盤投入回收槽內，就能獲得一次抽取扭蛋的機會。（示意圖／取自爆廢公社）
▲藏壽司最獨特的賣點，就是只要顧客須將5個空盤投入回收槽內，就能獲得一次抽取扭蛋的機會。（示意圖／取自爆廢公社）
日本壽司店創造超狂回收系統！省下大量成本客人也開心

面對人力成本逐漸高漲的現代，許多店家都開始改讓客人自己收餐盤，但早在20年前就有日本壽司店預見到這個情況，藏壽司於1996年7月導入「計盤回收」系統，俗稱水回收系統，在每桌設置回收口，讓客人把吃完的盤子投入，隨後在2000年導入扭蛋系統，讓客人幫忙投入盤子時，還能得到抽扭蛋的機會。

這樣的系統讓藏壽司不但省下了店員前往收桌計費的人力成本，還讓廚房後台只需要一人配合自動洗碗機，就能清洗全店的髒碗盤，達成Cost Down以及效率化的結果，讓藏壽司能提供低價且高品質的商品。

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