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葉君璋明星賽蹲捕笑稱沒配球！抗議徐若熙吊牌沒拆　竟是阿公助攻

▲中職明星賽第二戰，明星隊總教練葉君璋上場蹲捕，久違和統一獅總教練林岳平合作，復刻當年中華隊經典投捕組合。（圖／中職提供）
▲中職明星賽第二戰，明星隊總教練葉君璋上場蹲捕，久違和統一獅總教練林岳平合作，復刻當年中華隊經典投捕組合。（圖／中職提供）

記者林之越/綜合報導

葉君璋明星賽蹲捕笑稱沒配球！今年中職的明星賽堪稱史上最經典，壓軸驚喜是統一7-ELEVEn獅總教練「餅總」林岳平持手套站上投手丘，接著味全龍總教練葉君璋也走進場換上捕手護具，重現當年中華隊的經典投捕組合。投球前2人有稍作討論，葉君璋今（23）日賽受訪透露，其實根本沒有配球，當下只是「手套舉起來而已」，並坦承首局抗議徐若熙的球衣吊牌沒拆，其實是樂天桃猿教練古久保健二的點子

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明星賽登場蹲捕　感覺自己是選手

富邦悍將、味全龍在今（23）日迎來明星賽後首戰，賽前葉君璋接受訪問，提到明星賽上場蹲捕的感覺，他表示：「當下感覺自己好像還是選手，而且覺得現在球員蠻幸福的，可以在巨蛋打球。

▲中職明星賽葉君璋上場蹲捕，還跟總教練看暗號，很有氣勢。（圖／林柏年攝）
▲中職明星賽葉君璋上場蹲捕，還跟總教練看暗號，很有氣勢。（圖／林柏年攝）
葉君璋也透露，其實當下2人沒有配球，就只是單純把手套舉起來而已。並稱讚林岳平投出的球還是很好，轉速應該是蠻不錯的

另外，在明星賽第二戰首局，葉君璋看見子弟兵「龍之子」徐若熙上場投球時，在第2個打席走上場，笑著跟主審抗議，徐若熙球衣上的吊牌沒有剪掉，讓當晚比賽一開場就出現有趣插曲。他坦言，自己其實當下沒發現，是樂天教練「阿公」古久保健二跟他講，以為徐若熙是戴項鍊，所以才上去抗議的


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