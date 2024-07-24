直擊／開門2小時！全聯蔬菜、泡麵貨架被掃光 櫃台狂喊支援收銀
凱米颱風今（24）稍早升級為強烈颱風，全島嚴加緊戒，擔任指揮官的內政部長劉世芳提醒，凱米颱風累積雨量可能高達1800毫米，呼籲民眾要準備3天分糧食、飲用水備戰。而不少昨晚來不及準備食物的民眾，一早8點等住家附近全聯一開就趕緊上門搶購，記者稍早前往住家附近全聯賣場，驚見才開門2小時，蔬菜、泡麵貨架已經幾乎被掃光，櫃台狂響「請支援收銀」。
記者徐銘穗/綜合報導
上午10時許，記者實際前往新北市住家約450公尺處的全聯賣場，儘管凱米颱風風雨時強時弱，但走到半途已半身濕透，全聯超市裡搶購人潮約是平日晚餐前密度，然而菜葉類蔬菜貨架幾乎已經被掃光，只剩下菇類，另外擺放根莖類蔬菜的貨架約被清空了七成，仍有小黃瓜、筊白筍、胡蘿蔔蔬菜等可供選擇。
往前來到肉品區，罕見牛肉貨架全空，一旁豬肉、雞肉與海鮮商品仍有六成存量，而職業媽媽救星的全聯自有品牌熟食，包含油雞胸、油雞翅、滷味等也幾乎都被掃光。而颱風天必買的泡麵區，貨架也是幾乎8成被清光，不見統一肉燥、維力炸醬麵等國民泡麵蹤影，只剩一側單價較高的網紅品牌泡麵。
由於現場排隊結帳人潮眾多，賣場也不時響起「請支援收銀」廣播。不過，實地觀察全聯搶手的60元幸福便當，可能因剛上架不久，貨架上仍有不少存貨，讓搶到手的婆媽直呼：「賺到了！」