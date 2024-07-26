豪宅爭議一次看！卓冠廷爆竊佔罪1案變3案　顏寬恒控政治介入司法

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卓冠廷爆顏家別墅韓國瑜違建翻版 顏寬恒：請吞回去
顏寬恒強勢回應「不實爆料指控請吞回去」，表示早已承租國有地。至於豪宅是否違建，台中市政府都發局表示將配合區公所勘查釐清。市府還未動作之前，國有財產署中區分署於2022年1月3日上午，會勘先前被立委林楚茵爆料、顏家在南屯的「817招待所」，確認侵占國有地134平方公尺，表示將依《竊佔罪》移請地檢署偵辦，顏寬恒弟弟顏仁賢允諾將拆屋還地。
下午原班人馬轉往沙鹿，會勘顏寬恒的莊園豪宅是否不當使用，卻吃了閉門羹，顏家表示「聯絡不上屋主」，市府都發局和農業局以權責待釐清為由不派員參與。
國產署勘查顏家莊園吃閉門羹 議員罵：市長欠顏家什麼？
從「817招待所」、「沙鹿莊園豪宅」到之前被質疑台中捷運藍線為了經過顏家名下土地更改路線，面對窮追猛打，顏寬恒競選團隊一路低調以對，終於難挽頹勢。2022年1月9日，台中市第2選舉區立法委員缺額補選在全國矚目中進行，林靜儀以8萬8,752票贏過顏寬恒的8萬0,912票，民進黨首度在中二選區插旗成功。
影／顏寬恒認敗：期待林靜儀將中二變成快樂健康的好所在
台中市政府於選後的2022年1月21日勘查，初步認定沙鹿莊園豪宅違建屬實，且疑似非法使用國有保護地，將要求14天內改善。此時傳出顏家人已搬離此處，並將豪宅以4千多萬的半價賤賣，受文者不再是顏寬恒的妻子陳麗凌。市府表示，產權移轉不影響違建認定，會另開通知書給新買主。
顏家沙鹿豪宅賤價轉手 中市府：不違反違建認定
轉手後的沙鹿莊園，2022年2月9日被台中市政府在大門張貼公告，限國有地違建於13日前完成拆除，僅一夜工夫，隔絕外界視野的華麗大門與警衛室全消失，之後莊園風波在檯面上逐漸被淡化。但檢調則接獲檢舉，指莊園相關買賣、過戶恐是假交易。
開拆了！顏寬恒沙鹿莊園豪宅 華麗大門警衛室一夜消失
事隔一年多，莊園再度躍上新聞版面，當初國產署因顏家侵占國有土地，依《竊佔罪》移送全案，檢方偵辦時一併追查涉嫌假過戶莊園豪宅案，2023年03月29 日凌晨，將顏寬恒、陳麗凌依《偽造文書罪》等，分別以1000萬元、500萬元交保候傳。由於爆發在顏寬恒將被國民黨提名參選立委的敏感時刻，引起地方議論。
拋售莊園被檢舉假交易 顏寬恒千萬交保將親自說明
2023年04月26日，檢方依《貪污》、《偽造文書》、《竊佔》等罪，起訴顏寬恒、林進福；依《偽造文書罪》起訴顏妻陳麗凌、買家張于廷；顏仁賢因南屯區817招待所涉嫌竊佔公有地，依《竊佔罪》起訴。
辦豪宅案另查出涉詐立委助理費 顏寬恒貪汙罪起訴
一口氣被起訴3罪，顏寬恒對詐領助理費案格外介意。檢方指出，顏寬恒擔任立委期間，聘請苑裡營造負責人林進福擔任公費助理，聘期自2018年1月至2020年1月，每月薪水4萬元，實際上薪資卻是顏寬恒所用，甚至購買瑪莎拉蒂豪車，供應顏寬恒或家人所用，涉詐領108萬餘元。
顏寬恒於2023年5月1日結束大甲媽遶境行程後，指控一切都是檢方為政治服務、羅織入罪，他將全力捍衛清白、參選到底，並稱「用詐領助理費起訴我，是莫大恥辱與污辱。」
喊話不會被打敗！顏寬恒：用詐領助理費起訴我是莫大侮辱
2024年1月13日，顏寬恒在第11屆立法委員選舉「復仇成功」，以11萬8962票大贏林靜儀的9萬6151票，將短暫的中二綠地再度變藍天。他情緒略顯激動，感謝這4年來支持者不離不棄，自己的勝選更不是「王子復仇」，是爭回真正的公理與正義。
「我不是王子復仇！」顏寬恒：感謝支持者不離不棄 爭回公理正義
2024年4月18日，豪宅案辯論終結，檢察官指顏寬恒在豪宅被檢舉後持續以假買賣卸責，還責怪檢舉者，難認態度良好，建請法院從重量刑，詐領助理費108萬元宣告沒收。顏寬恒則強調是政治因素被羅織入罪，被檢方起訴是「天大的冤枉」。法官諭令於7月25日上午10時宣判，因凱米颱風來襲，台中市宣布停班課，宣判順延至26日同一時間舉行。
顏寬恒豪宅、詐助理費案宣判遇停班 延至後天恐和高虹安「撞日」
一審26日宣判，顏寬恆涉貪污遭判7年10月、褫奪公權2年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土的部份無罪。
涉貪汙及偽造文書！顏寬恒今一審出爐 遭判7年10月、褫奪公權2年