驚！菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗 3M揭真正用途：效率洗法曝
洗碗是最討人厭的家事之一，有調查發現洗碗甚至會害得夫妻失和！然而除非砸預算裝洗碗機，只要在家吃飯，就算煮泡麵也逃不開洗碗這件事，不過，洗碗必備的菜瓜布用了這麼久，你真的用對了嗎？菜瓜布大廠3M公司證實，菜瓜布的黃色海綿不是用來洗碗的，而是用來讓洗碗精活性介面劑完整起泡，發揮帶走油污作用的。
記者徐銘穗/綜合報導
菜瓜布通常有兩面，一面為黃色海綿，體積占比最大，另一面為粗糙面，有綠色和淺褐色之分。3M公司近日在日本電視節目《月曜から夜ふかし》中，揭露洗碗菜瓜布的真正用法，令人意想不到的「海綿」真正用途並非用在清潔，而是用來幫助洗碗精起泡。
用海綿刷洗碗盤恐清潔力不足 菜瓜布建議28天汰舊換新
事實上，3M公司也曾在農曆過年前與知識型YouTuber志祺七七合作，拍片揭露洗碗迷思。3M公司當時發布新聞稿，分享菜瓜布的海綿面主要由聚氨酯製成，表面布滿細孔，海綿的作用是讓洗碗精的活性介面劑完整起泡，更好發揮作用帶走油污，再用粗糙面來刷洗進行洗碗，如果使用海綿來刷洗餐具，可能會有清潔力不足的情形。
3M也強調，經專業測試，菜瓜布在使用28天後，累積的細菌量可能比馬桶刷還多，因此建議每月更換一次，或選擇具有抗菌配方的菜瓜布，以減少異味和細菌滋生。
德國研究：最有效率+省水洗碗法公開
此外，志祺七七也公開最有效率的洗碗方法，指出德國研究出洗碗最有效率的方法，就是先準備兩個水盆，一個裝熱水加洗碗精並進行洗碗，另一個則用冷水沖洗，然後將洗乾淨的碗盤自然風乾，經實證證明，不但最省水，清潔效果也很讚。