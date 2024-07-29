TBMC參加亞洲生技大展 展現國際技轉創新技術成果

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依循台積電的成功模式，TBMC與美國韌力公司National Resilience進行策略合作，引進韌力公司在mRNA核酸藥物、疫苗、細胞治療、基因療法與生物製劑等先進生物藥品製程，除可依此應變新興傳染病，亦可加速國內生物藥品開發、提升國內生物藥品全球戰略地位。
TBMC成立的重要推手─前行政院副院長沈榮津致詞表示：疫情蔓延，在蔡總統、賴總統等人支持下催生的TBMC，為國人打造疫情的防護線。TBMC依循台積電模式，結合國家資源與人才，導入國際領先企業的先進製造技術，並結合國內智能化生產優勢，以此建立可與國際比擬之生物藥品製造廠。
經濟部技術司戴建丞簡任技正表示，疫情下體現mRNA疫苗的重要，核酸疫苗扮演重要武器，更為國家安全所不可或缺。一個人快，一群人走得遠，TBMC在眾人的合力下，必可帶動產業快速發展。
TBMC執行長張幼翔表示，TBMC的誕生有多人的幫助，TBMC也努力達成大家的期待，在實際運作不到9個月的時間，完成PAD實驗室建置。另在沈前院長當初睿智的規劃下，與National Resilience 美國韌力公司建立合作關係，在此合作關係下，TBMC開始取得日本、歐美的訂單，以在臺灣研發、在美國生產的方式提供國際級CDMO服務，TBMC已經做好準備。
這是TBMC首次參加國際級大型展會，TBMC展二由韌力公司所導入的創新技術及實驗室，同時也展現自行研發的智能化製程管理系統。TBMC將以此提供臨床前試驗、臨床實驗以及上市商業化藥品的一站式生產製造服務，無論是小規模生產還是國際商業化訂單，TBMC都能夠應對自如，成為亞洲首家以先進智慧製造為切入點的全方位CDMO公司。