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UNIQLO退貨逆襲！買衣服「統一發票中獎4000元」　1動作跌落地獄

▲網友分享在UNIQLO買衣服的統一發票中了4000元，但想起自己把其中一件衣服拿去退貨，發票被作廢了，瞬間從天堂摔落地獄。（圖／記者蕭涵云攝）
▲網友分享在UNIQLO買衣服的統一發票中了4000元，但想起自己把其中一件衣服拿去退貨，發票被作廢了，瞬間從天堂摔落地獄。（圖／記者蕭涵云攝）

記者徐銘穗/綜合報導

下次退換貨前，請再多想一想！113年5~6月統一發票日前開獎，一名網友打開發票載具App，驚喜發現跳出「發票中獎」通知，原來是他到UNIQLO（優衣庫）買衣服的統一發票「對中5碼」，也就是4000元獎金，但他也馬上想起有把其中一件衣服拿去退貨，發票因此作廢，讓他痛失4000元統一發票獎金，後悔道：「想狠狠打死那天的我！」

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原PO在Dcard上分享，統一發票7月25日開獎後，他打開發票載具App，原本對自己不到50張的發票，做好「再接再厲」的心理準備，沒想到卻跳出中獎通知，而且還是中5碼的四獎4000元，開心查看發票消費明細，一查不得了，原來是5月在UNIQLO買衣服的發票。

▲原PO稱這是他使用載具App以來，第一次收到的中獎通知。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO稱這是他使用載具App以來，第一次收到的中獎通知。（圖／翻攝Dcard）
不過，他越看越覺得不對勁，想起這筆消費，他事後把其中一件衣服拿去退貨了，發票因此作廢，不解為什麼載具這筆發票還在，進一步查財政部該這筆發票，傻眼發現該發票確實已經作廢，痛苦吶喊：「我體會到從天堂掉入地獄的感覺了！」難得載具第一次中獎卻是空包彈，疾呼：「這告訴我們不要亂退貨，不要亂退貨！

▲原PO說他第一次退貨，而且是「退一件買一件」，但仍與財神爺擦身而過。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO秀出UNIQLO中獎發票明細，嘆說自己第一次退貨，無奈與財神爺擦身而過。（圖／翻攝Dcard）
前輩苦主發票中獎1萬元　也因退貨讓獎金飛了

貼文引發討論，網友好奇問原PO是否經常退貨，但他澄清自己是第一次退貨，而且是「退一件買另一件」，讓人不禁感嘆：「那就是運了！」還有陰謀論者說：「聽說大獎都挑作廢的號碼來開。」還有人曬搭高鐵口渴，花20元買水，結果發票爽中4000元。

▲幸運兒分享口渴在高鐵上花20元買水喝，發票對中4000元。（圖／翻攝Dcard）
▲幸運兒分享口渴在高鐵上花20元買水喝，發票對中4000元。（圖／翻攝Dcard）
不少人都覺得，已經退貨作廢的發票，發票載具App應該同步作廢，以免讓人空歡喜，質疑是民間版App的緣故，但也有同病相憐的網友回覆說：「我用官方（財政部）App，一樣Uniqlo退貨作廢了，卻還是有顯示中獎喔。」也有人分享，「之前有看到一個退貨中1萬元的，所以你不是最慘的」。

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