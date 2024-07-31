UNIQLO退貨逆襲！買衣服「統一發票中獎4000元」 1動作跌落地獄
下次退換貨前，請再多想一想！113年5~6月統一發票日前開獎，一名網友打開發票載具App，驚喜發現跳出「發票中獎」通知，原來是他到UNIQLO（優衣庫）買衣服的統一發票「對中5碼」，也就是4000元獎金，但他也馬上想起有把其中一件衣服拿去退貨，發票因此作廢，讓他痛失4000元統一發票獎金，後悔道：「想狠狠打死那天的我！」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在Dcard上分享，統一發票7月25日開獎後，他打開發票載具App，原本對自己不到50張的發票，做好「再接再厲」的心理準備，沒想到卻跳出中獎通知，而且還是中5碼的四獎4000元，開心查看發票消費明細，一查不得了，原來是5月在UNIQLO買衣服的發票。
不過，他越看越覺得不對勁，想起這筆消費，他事後把其中一件衣服拿去退貨了，發票因此作廢，不解為什麼載具這筆發票還在，進一步查財政部該這筆發票，傻眼發現該發票確實已經作廢，痛苦吶喊：「我體會到從天堂掉入地獄的感覺了！」難得載具第一次中獎卻是空包彈，疾呼：「這告訴我們不要亂退貨，不要亂退貨！」
前輩苦主發票中獎1萬元 也因退貨讓獎金飛了
貼文引發討論，網友好奇問原PO是否經常退貨，但他澄清自己是第一次退貨，而且是「退一件買另一件」，讓人不禁感嘆：「那就是運了！」還有陰謀論者說：「聽說大獎都挑作廢的號碼來開。」還有人曬搭高鐵口渴，花20元買水，結果發票爽中4000元。
不少人都覺得，已經退貨作廢的發票，發票載具App應該同步作廢，以免讓人空歡喜，質疑是民間版App的緣故，但也有同病相憐的網友回覆說：「我用官方（財政部）App，一樣Uniqlo退貨作廢了，卻還是有顯示中獎喔。」也有人分享，「之前有看到一個退貨中1萬元的，所以你不是最慘的」。