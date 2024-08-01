影／外面一片汪洋！最猛「擋水神器」守住百年米廠 震撼畫面曝光
擋水神器真的很重要！台南市後壁區傳承近百年的芳榮米廠，日前公開凱米颱風來襲期間，長達3天驚心動魄的抗水歷程，動用最強「擋水神器」防洪閘門，再搭配10台抽水機全力運轉，成功擋住門外一片汪洋，震撼影像曝光後引吸超過2萬人朝聖，大讚「防水閘門值得，有準備就安全」。
記者徐銘穗/綜合報導
歷經四代傳承的芳榮米廠，旗下有「有米樂」、「禾家米」、「禾雁米」以及「無米樂」等四大主力品牌。其中「無米樂」透過紀錄片訴說著主角崑濱伯的故事，崑濱伯的台農71號（益全香米）不但打敗池上米，10公斤冠軍米更拍得100萬驚人紀錄。
芳榮米廠日前PO出影片，表示「凱米颱風終於離開了，連續3天繃緊神經無法入眠，一直在跟大雨抗戰！後壁目前水已退，工廠平安未進水，努力與災後淤積抗戰中。」
影片中清楚可見，防水閘門外是一片黃泥水汪洋，原本的道路早已消失不見，但廠區內只有些微積水，沒有造成災情。網友大讚「防水閘門值得，有準備就安全」、「奮戰的精神，值得大家用新台幣來表示支持」、「內外兩個世界，平安」。
米廠也說明，當時雨勢這麼大，除了靠防洪閘門外，也出動了10台抽水機跟大雨賽跑，不斷地把廠內的水排出，還透露「原本的防水閘門高度還溢流過來，趕緊自行裁切鋼板增高抵擋」。
事實上，想要「擋水神器」有機會讓政府出錢幫你蓋，高雄市最高補助4.7萬元，申請期限至8月31日止，台北市則是享全額補助，申請期限到12月31日止。
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