引退賽會忍不住落淚？潘威倫維持沈默王牌態度 冷靜回：要看感覺
統一7-ELEVEn獅現役傳奇投手「嘟嘟」潘威倫，即將在本賽季結束後正式引退，獅隊球團今（1）日舉辦記者會，除了推出引退賽的核心精神「DU MY BEST」外，也公布票價資訊，特別在2戰分別設立要價8818元的「尊榮豪華席」及「引退觀禮席」。而本人對於引退賽有何想法，潘威倫表示一樣會以贏球為目標下去比賽，而當下是否會忍不住落淚，他則冷靜回應道：「可能還是要看感覺。」
記者林之越/台北報導
隊友潘武雄許願拉弓 嘟嘟微笑回應
記者會開頭，獅隊特別準備了隊友們的感謝影片，多年隊友「TAKE」潘武雄在影片中說道，對於潘威倫最印象深刻的一幕，就是在2009年攸關三連霸的總冠軍賽上，他在第7戰登板關門，結果飆出三振，並擺出帥氣的「拉弓動作」慶祝，更許願想再看到一次。
對於老隊友的許願，潘威倫微笑回應道：「當時是有這個氛圍，才做出這個動作，感覺平時刻意要做太彆扭。」對於球團特別準備的影片，潘威倫表示很感謝，而且也會回憶起以前一起打球的時光。
維持冷靜態度 引退賽仍目標贏球
同樣是獅隊的「綠色坦克」高國慶，在今年5月27日舉辦引退賽，當時數度淚崩。而在旁一同參與的潘威倫，如今也要迎接自己的引退賽，當被媒體問到是否會忍不住落淚時，潘威倫冷靜地表示：「我可能也沒辦法預測，要看感覺吧。」
9月28日大巨蛋引退賽，即將先發出戰台鋼雄鷹，潘威倫表示會維持想贏球的心態去比賽。此外，能夠在大巨蛋引退，他也感性說道：「台灣的棒球環境變好，身為球員相當樂見，有機會在大巨蛋引退，也很興奮、開心。」