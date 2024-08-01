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引退賽會忍不住落淚？潘威倫維持沈默王牌態度　冷靜回：要看感覺

▲潘威倫在引退賽記者會上，被問到在引退賽上，會不會忍不住落淚，他維持一慣冷靜態度回應：「看感覺吧。」（圖／記者葉政勳攝）
▲潘威倫在引退賽記者會上，被問到在引退賽上，會不會忍不住落淚，他維持一慣冷靜態度回應：「看感覺吧。」（圖／記者葉政勳攝）

記者林之越/台北報導

統一7-ELEVEn獅現役傳奇投手「嘟嘟」潘威倫，即將在本賽季結束後正式引退，獅隊球團今（1）日舉辦記者會，除了推出引退賽的核心精神「DU MY BEST」外，也公布票價資訊，特別在2戰分別設立要價8818元的「尊榮豪華席」及「引退觀禮席」。而本人對於引退賽有何想法，潘威倫表示一樣會以贏球為目標下去比賽，而當下是否會忍不住落淚，他則冷靜回應道：「可能還是要看感覺。」

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隊友潘武雄許願拉弓　嘟嘟微笑回應

記者會開頭，獅隊特別準備了隊友們的感謝影片，多年隊友「TAKE」潘武雄在影片中說道，對於潘威倫最印象深刻的一幕，就是在2009年攸關三連霸的總冠軍賽上，他在第7戰登板關門，結果飆出三振，並擺出帥氣的「拉弓動作」慶祝，更許願想再看到一次。

對於老隊友的許願，潘威倫微笑回應道：「當時是有這個氛圍，才做出這個動作，感覺平時刻意要做太彆扭。」對於球團特別準備的影片，潘威倫表示很感謝，而且也會回憶起以前一起打球的時光。

維持冷靜態度　引退賽仍目標贏球

同樣是獅隊的「綠色坦克」高國慶，在今年5月27日舉辦引退賽，當時數度淚崩。而在旁一同參與的潘威倫，如今也要迎接自己的引退賽，當被媒體問到是否會忍不住落淚時，潘威倫冷靜地表示：「我可能也沒辦法預測，要看感覺吧。」

9月28日大巨蛋引退賽，即將先發出戰台鋼雄鷹，潘威倫表示會維持想贏球的心態去比賽。此外，能夠在大巨蛋引退，他也感性說道：「台灣的棒球環境變好，身為球員相當樂見，有機會在大巨蛋引退，也很興奮、開心。

▲統一球團在2日潘威倫引退賽分別設立「尊榮豪華席」以及「引退觀禮席」，兩者同樣售價8818元。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一球團在2日潘威倫引退賽分別設立「尊榮豪華席」以及「引退觀禮席」，兩者同樣售價8818元。（圖／記者葉政勳攝）
▲為紀念潘威倫的偉大職業生涯，統一獅推出了DU MY BEST潘威倫引退系列商品，其中引退紀念球衣以白色為主，融合經典線條設計，線條採用金橘雙色交錯設計，靈感來自潘威倫出生地萬巒萬金當地馬卡道族服飾的交叉圖騰紋路，象徵著潘威倫不朽傳奇的榮耀血統。（圖／記者葉政勳攝）
▲為紀念潘威倫的偉大職業生涯，統一獅推出了DU MY BEST潘威倫引退系列商品，其中引退紀念球衣以白色為主，融合經典線條設計，線條採用金橘雙色交錯設計，靈感來自潘威倫出生地萬巒萬金當地馬卡道族服飾的交叉圖騰紋路，象徵著潘威倫不朽傳奇的榮耀血統。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一7-eleven獅投手潘威倫，生涯累積149勝，是中職現役最資深的球員之一，即將於9月28日在台北大巨蛋進行引退賽。（圖／統一獅提供）
▲統一7-eleven獅投手潘威倫，生涯累積149勝，是中職現役最資深的球員之一，即將於9月28日在台北大巨蛋進行引退賽。（圖／統一獅提供）

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