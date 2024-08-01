繳瓦斯費、水費「統一發票中1000萬」　獎落這2縣市！中獎這樣領

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🔴水費發票要去哪裡找？中獎又該怎麼領？
統一發票開獎後，台灣自來水公司會主動寄發中獎通知，不過，用戶也可以到「雲端發票專區」，透過載具號碼來查詢發票相關資訊。此外，水費單繳款條碼區的左上角，也會顯示發票號碼。
收到水費發票中獎通知的用戶，領取中獎發票獎金的方式有三種：
1.填妥中獎當期水費繳費憑證上的領獎聯，在領獎期限內至財政部指定兌領機構兌領獎金。
2.到7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OK‧go，點選「台灣自來水公司」或填入載具類別編號EE0001，再輸入載具號碼年期別（5位）、 載具流水號（10位）與檢核碼（6位），列印出中獎電子發票證明聯後，向財政部指定兌領機構兌領獎金。
3.水費設定從金融或郵政機構存款帳戶自動扣款繳費者，成功扣繳水費後， 如果發票幸運對中4000元（含）以下小額獎金，獎金會直接匯入原扣款帳戶，用戶不必自行領獎；對中大額獎金的話，則兌領獎金方式跟前述相同。
🔴瓦斯費發票要去哪裡找？中獎又該怎麼領？
瓦斯費、天然氣費、石油氣費繳費後，要好好保存已繳費通知單等相關繳費憑證。一般瓦斯公司會開立電子發票，一旦用戶中獎便會主動通知，也可透過瓦斯公司官網查詢。
收到中獎通知後，不同公司可能存在些微差異，但主要有以下3種領獎金方式：
1.持印有載具兌獎聯（領獎收據聯）的繳費通知單或已繳費憑證作為兌獎憑證，在填妥相關資料後，至財政部指定兌領機構兌領獎金。
2.到7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK超商的OK‧go，點選自家瓦斯、天然氣或石油氣公司，或填入載具類別編號（如欣桃天然氣公司是ED0015），再輸入載具號碼年期別（5位）、 載具流水號（10位）與檢核碼（5～15位），列印出中獎電子發票證明聯後，向財政部指定兌領機構兌領獎金。
3.如果設定透過金融或郵政帳戶自動繳費，成功扣繳費用後，若發票幸運對中4000元（含）以下小額獎金，獎金會直接匯入原扣款帳戶，用戶不必自行領獎；對中大額獎金的話，則兌領獎金方式跟前述相同。