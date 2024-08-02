巴黎奧運半強制「素食主義」搞慘運動員　反增額外浪費掀爭議

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報導提到，德國男子曲棍球代表隊痛批奧運選手村提供的食物簡直是一場災難；英國隊也額外派遣了廚師來到巴黎，以彌補供應短缺的問題。
英國奧會執行長安森 (Andy Anson) 對於選手村菜單上缺少蛋白質(尤其是雞肉和雞蛋)表示遺憾，並對生肉直接端上桌表達擔憂。
在奧運的飲食願景文件中，目標是在奧運會期間為運動員提供1300萬份餐點，這些餐點以當地採購的時令食品為特色，並減少動物蛋白，巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）在6月份餐廳試營運時強調，目標是將每餐平均碳排放量降至過往奧運會的一半。
在巴黎奧運開賽前，選手村早餐雞蛋供應甚至一度受到限制，經選手抱怨後才又重新增加，籌委會執行長托博(Etienne Thobois)表示：「針對食物的部分，我們已經進行了一些調整，我們增加了700公斤雞蛋和1噸肉類，以滿足運動員的需求。」
幾近半強制的齊頭式素食政策，引發眾多運動員批評，另據英國《泰晤士報》報導，英國隊成員在選手村內明顯吃不飽，雞蛋、肉品以及米麵主食的數量也不足，寧願在英國隊租用的休息中心用餐或叫外送，選手也不願回選手村吃飯。
除了飲食之外，選手村住宿冷氣問題同樣怨聲載道，不裝設冷氣，反讓選手村冷氣銷售狀況達到新高，造成另一波潛在的浪費。
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