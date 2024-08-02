特企／今夏七夕　Curél SUMMER STATION乾敏追光打卡點必訪！

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潤色新UV 一抹實現防曬Ｘ修護Ｘ無瑕
活動主要將邀請乾敏肌來體驗Curél全新品「潤浸保濕勻色隔離防曬乳」，含保濕、舒緩、修護、等護敏功能，能使肌膚長時間維持保濕潤澤；Ceramide Care類神經醯胺修護技術可同時守護肌膚屏障。桉葉精華與羅漢柏枝萃取液，則會舒緩紫外線或曬後造成的肌膚乾燥不適。獨特勻滑技術撫平肌膚凹凸不平，輕透修飾膚色不均。夏天用來打造偽素顏或粧前打底，都相當快速方便。
入內闖關體驗 乾敏危肌驚喜有解
活動現場共設置3個關卡，各有不同亮點。於入場時領取無瑕遮色卡，即可展開體驗。在「護敏卡互動區」拿起遮色卡對準牆面，會發現乾敏肌面對不同情況的所有正解。來到「潤色無瑕化粧檯」可盡情試用Curél全新品潤色保濕勻色隔離防曬乳，感受潤色修飾及勻亮效果多麼令人驚艷；還包含自然提亮的防曬系列產品。媽媽們也有親子專屬互動區「親子UV對策站」能了解更多親子相關防曬知識。只要集滿前3關貼紙後，到「美顏拍貼機」 拍下無瑕追光美肌照並帶回家留念。最後，在打卡牆前拍照上傳至活動主貼文下方，再抽獨家贈品。現場還準備驚喜大禮包，要送給前來參與活動的你。
Curél珂潤 持續深受台日喜愛
Curél珂潤是由日本敏感肌品牌銷售 No.1*¹的保養品牌，也榮獲5年日本媽媽嚴選大賞*²肯定。獨特類神經醯胺修護技術的有效修護，只為提供乾敏肌最好的解答。Curél誠摯邀請你於活動日來到現場，擺脫乾敏在夏日所有失控困擾，實現潤色無瑕，追光美肌的保養日常。
用獨家拍貼機 紀錄超玩美不失控肌
記得把握8/10~8/11的現場活動，到信義威秀中庭親自體驗乾敏實現潤色無瑕的神奇。無論你們是情侶或親子還是閨蜜，最後絕對要在眾所期待的Curél美顏拍貼機前合影，為抵禦陽光的超完美肌好好紀錄一下，炎熱夏天乾敏不再大失控，也能盡情追光的感動時刻吧！