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發薪水前不用吃土！「一大盤麵包免200元」　桃園4食品工廠撿便宜

▲統一麵包位在中壢的食品工廠，每天下午2點半開賣6.5折麵包，一大盤麵包不用200元。桃園4食品廠搶購資訊、技巧全公開。（圖／NOWnews資料照）
▲統一麵包位在中壢的食品工廠，每天下午2點半開賣6.5折麵包，一大盤麵包不用200元。桃園4食品廠搶購資訊、技巧全公開。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

不用吃土，也不用吃泡麵了！月底、發薪水前，口袋裡最多的是空氣而不是鈔票，美食旅遊生活網站「ReadyGo」的RG特派員龍龍，推薦去桃園4家食品工廠撿便宜，包含中祥、宏亞、統一麵包與義美食品，都是知名食品大廠，不只一大包餅乾35元，滿滿一大盤麵包更是不到200元，工廠在哪？何時開賣？桃園4食品廠完整撿便宜攻略，一次整理。

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🔴中祥食品
ReadyGo日前在IG分享「來桃園食品工廠撿便宜」，影片介紹第一間「中祥食品」位在桃園市八德區，工廠早上8點開門，不過建議大家提早15分鐘去排隊，才能搶到最喜歡的零食與餅乾，雖然是外觀有些瑕疵的NG餅乾，但用料一樣實在，一大包只要35元，多數餅乾都有限每人購買數量，要多留意喔！

地址：桃園市八德區廣福路613號
免費客服電話：0800-533-568
營業時間：週一~週五 8:00~12:00、13:00~17:00

▲中祥食品工廠在桃園八德廣福路上。（圖／翻攝Google Map）
▲中祥食品工廠在桃園八德廣福路上。（圖／翻攝Google Map）
🔴宏亞食品
宏亞食品一樣在八德區，有散裝及無包裝餅乾零食，都是從小吃到大的經典餅乾，像是飛機餅乾、巧克力，回憶滿滿，價格也是超便宜。

地址：桃園市八德區建國路386號
營業時間：平日 09:30~12:30,、14:00–17:30
電話號碼： 03 368 5055

🔴統一麵包食品廠
第3家是中壢區的統一麵包食品廠，每天下午2點半開賣，麵包全部都6.5折，建議至少提早15分鐘來排隊，早到的人兒可以搶到的麵包款式更多，挑了一大盤結帳不用200元，超划算。

地址：桃園市中壢區定寧路15號
營業時間：週一~週日 14:30~賣完為止
電話號碼： 03 452 3191

▲2024年有4生肖犯太歲，通常都有破財的情況出現，必須特別注意。（示意圖／記者陳明中攝）
▲發薪水前不用吃土！桃園4家食品工廠撿便宜。（示意圖／NOWnews資料照）
🔴義美食品工廠
最後一家是在蘆竹區的義美食品工廠，一大包NG甜筒餅乾和蛋糕邊角只要35元，有各式NG食品，像NG包子、NG蛋糕等，雖然外觀有瑕疵，但依樣用料實在，CP值超高。

地址： 桃園市蘆竹區南工路一段11號
營業時間：平日 08:00~18:00
電話號碼： 080 025 5999

■本文經「ReadyGo」授權引用。原始出處：來桃園食品工廠撿便宜｜RG特派員


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