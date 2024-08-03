單身女突過世留房產！哥哥「1原因」忍痛拋棄繼承 200萬遺產飛了
親人離世後的遺產分配是不少家庭頭痛的問題，處理不好嚴重可能會讓家人反目成仇。一名未婚也沒生小孩的單身女子突然過世，身後留下公告現值約200萬元的房產，依法可繼承的2名哥哥因欠債未清，怕一繼承就會遭銀行查封，決定放棄，最終由妹妹全額繼承。
記者徐銘穗/綜合報導
正業地政士聯合事務所所長鄭文在近日分享該起案例，他說明往生女子沒有生育兒女，身後留下公告現值約200萬的遺留不動產以及少許銀行存款，法定繼承順序依序為父母、手足、祖父母，但因其父母已過世，而由2名哥哥和1位妹妹有繼承權。
不過，鄭文在指出，2名哥哥有高額債務未清，一但繼承了妹妹留下的遺產，會馬上遭銀行查封追債，2名哥哥因此決定拋棄繼承權，讓小妹繼承。只是，小妹有申請中低收入戶補助，一度擔憂繼承不動產，可能會喪失補助。
幸好，小妹戶籍設在新北市，鄭文在協助查了相關規定，發現新北市府中低受入戶的標準是，「全家人口之土地公告現值及房屋評定標準價格合計金額不得超過650萬元」，因此小妹繼承200萬元遺產，未超過650萬元，不會影響中低收入戶的補助資格，最後也由小妹繼承了遺產。