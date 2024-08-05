奧運／唐嘉鴻今晚單槓決賽「再拚1金」！時間賽程、線上直播點此
今晚一起為唐嘉鴻加油！繼「麟洋配」李洋／王齊麟為台灣奪下首面奧運金牌後，「亞洲貓王」唐嘉鴻預計今（5）晚19時33分上場，出戰男子單槓決賽。唐嘉鴻在日前資格賽中，是以第2高分晉級決賽，今晚有機會為台灣再帶回一面金牌。全民一起為中華隊集氣，《NOWnews》整理時間、賽程，以及今晚電視頻道、網路線上直播哪裡看。
記者黃韻文／綜合報導
中華隊今（5）日賽程也是充滿希望。教育部表示，桌球男團今天首度登場，「桌球教父」莊智淵親自下場，和林昀儒、高承睿攜手挑戰16強賽。「田徑」項目彭名揚去年世大運拿下金牌、打破台灣紀錄，首次參加奧運盼有好彩頭，而「台灣最速男」楊俊翰則是二度參賽奧運。
重頭戲則是今（5）晚體操男子單槓決賽，「亞洲貓王」唐嘉鴻預計19時33分登場，唐嘉鴻在日前資格賽中，以招牌招式「貓跳540」技驚四座，獲得14.933分，是「第2高分」成績晉級決賽，今晚有望直衝金牌。
🟡賽程時間、直播哪裡看？
「體操男子單槓決賽」在8月5日（周一）17時40分開始，唐嘉鴻預計在晚間19時33分上場。
📍唐嘉鴻單槓決賽線上直播哪裡看：
◼️Hami Video：Hami熱播台、奧運1台至奧運7台都是免費觀看，（需註冊登入、有廣告），但今（5）日無轉播唐嘉鴻「體操男子單槓決賽」。
◼️愛爾達體育3台（需付費）
17:40 LIVE 奧運 唐嘉鴻 競技體操 男雙槓/女平衡木/男單槓/女地板決賽 8/5(普)
📍唐嘉鴻單槓決賽電視節目表
◼️公視主頻（CH13）
今日無轉播唐嘉鴻「體操男子單槓決賽」。
◼️華視
17:28 2024 巴黎奧運看華視
◼️中華電信MOD愛爾達頻道．體育3台（CH202）
17:40新播 奧運 唐嘉鴻 競技體操 男雙槓/女平衡木/男單槓/女地板決賽 8/5 LIVE 普