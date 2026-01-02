洛杉磯道奇隊為了完善內野防線並強化打線深度，近期傳出可能透過交易送出南韓名將金慧成。根據韓媒《朝鮮日報》引述美媒消息指出，道奇隊目前的鎖定目標是紐約洋基隊的明星內野手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），且雙方有望達成一樁大型的「1換3」交易。
解決二壘漏洞 道奇鎖定「30-30」
全能強打 紐約洋基隊傳出可能願意送出曾達成「30支全壘打、30次盜壘」壯舉的齊森姆。對於目前二壘位置仍有戰力缺口的道奇隊而言，齊森姆無疑是極佳的補強人選。齊森姆不僅具備二壘、三壘及外野兩翼的防守能力，能大幅提升陣容彈性，其來季預估約1020萬美元（約合新台幣3.3億元）的年薪也被視為合理範圍。
傳出「1換3」交易案 金慧成恐成籌碼
為了打動洋基隊，報導指出道奇隊可能提出一份「1換3」的重磅報價。具體方案包含送走韓籍內野手金慧成，並搭配兩名頂級潛力新秀——外野手霍普（Zayir Hope）與投手費里斯（Jackson Ferris）。
報導分析，若齊森姆能成功加盟並進入道奇打線，將能顯著強化後段棒次，並與大谷翔平所在的上位打線形成更具威脅的串聯。
韓媒點評，道奇具備最優質報價條件 針對這起突如其來的交易傳聞，《朝鮮日報》表示：「透過打包金慧成與具潛力的農場新秀，道奇隊將能提供極具吸引力的籌碼，成為爭奪齊森姆等大牌球員的最有力競爭者。」
