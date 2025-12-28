我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟MLB，今（28）日更新本季「最遠全壘打」排名，大谷翔平靠著飛行距離469英尺（約142.9公尺）全壘打位居洛杉磯道奇隊內第一，但放眼全大聯盟，仍有6位球員都贏過大谷翔平，其中包含身高僅178公分的亞利桑那響尾蛇台裔球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）擊出的474英尺（約144.4公尺）全壘打。衛冕軍道奇本季最遠全壘打，連續2年由大谷翔平創下，他今年於10月17日面對釀酒人一戰，於第四局2出局、第3次站上打擊區時，面對右投帕特里克（Chad Patrick）時，打出一記飛行速度116.9英里／小時、擊球仰角33度、飛行距離469英尺的「冠軍彈」。這最後成為大谷翔平本季最遠一轟，也是道奇隊內第一。值得注意的是，大谷翔平該場為二刀流出賽，單場扛出3轟、10分打點，投球方面則繳出6局無失分、10次三振，讓他成為史上首位單場3轟、10打點、還狂飆六局10K無失分的球星。但這發全壘打，放眼大聯盟僅能排在第7，前面有6位球星曾打出更遠全壘打，第一名由運動家大物新人柯茲（Nick Kurtz）寫下，他在9月14日對陣辛辛那提紅人比賽中，擊出一記493英尺（約150.27公尺）的全壘打，為本季唯一一發超過150公尺的全壘打，顯見其怪力。接下來包含大谷翔平前隊友、洛杉磯天使一哥處奧特（Mike Trout）、明尼蘇達雙城巴克斯頓（Byron Buxton）與底特律老虎葛林（Riley Greene）等人。值得注意的是，曾被中華隊徵詢WBC出賽意願的台裔球星「卡仔」卡洛爾也榜上有名，他曾於8月26日打出一發474英尺的全壘打，成為今年全大聯盟第4遠全壘打，這對於官方身高僅178公分、卻依舊維持全力揮擊的他而言，無疑是巨大肯定。此外，此榜單第6名的前匹茲堡海盜外野手卡納里奧（Alexander Canario），今年曾打出飛越紅襪綠色怪物高牆的471英尺全壘打，同樣勝過大谷翔平，但他本季實際上僅在大聯盟打過6轟，季後遭到海盜釋出，2026年將轉戰日本職棒西武獅，成為台灣最強重砲林安可的隊友。