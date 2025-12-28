我是廣告 請繼續往下閱讀

▲道奇24歲潛力內野手弗里蘭（Alex Freeland），準備接班新世代，但因為主力還是很能打，表現機會受到壓縮。（圖／美聯社／達志影像）

MLB洛杉磯道奇本季成為21世紀首支衛冕世界冠軍的球隊，但核心陣容多半是30多歲中生代球員，想建立王朝面臨換血難題。蒙西於2018年來到道奇，是近年道奇3冠重要成員，還曾2度入選明星賽。去年11月，蒙西行使球員選擇權，以年薪1000萬美元（約合新台幣3.1億）留在隊中，並表示明年球季也傾向繼續留在這支宇宙戰艦。儘管蒙西本季闊別傷勢，單季出賽再達100場，打擊率2成43，19轟與67分打點，OPS.846。但「Dodgers Way」仍建議他在下季結束後退休，並表示：「與其讓蒙西回歸，不如讓他在2026年結束後退休。」報導中隨後補充道，退休或許不是他唯一的選擇，「但他不應該在2027年（以及未來），繼續擔任道奇先發三壘手了。」道奇今年最年長球員是36歲內野手羅哈斯（Miguel Rojas），他已宣布將在下季結束後退休。儘管如此，道奇現有核心陣容仍以30多歲的球員為主，球隊換血速度偏慢，也成為來年爭冠隱憂。「Dodgers Way」指出，「我們無意批評蒙西過去8年的貢獻，但他的時代即將結束。」該媒體提到，儘管道奇成功衛冕，但主力陣容老化問題嚴重，如果可以放棄蒙西，能提早為大物三壘手弗里蘭（Alex Freeland）騰出空間，同時也能讓他們有餘力投資其他球員。